Фото: pixabay.com
Как раньше державы наперегонки рвались в космос, так сейчас состязаются в том, кто найдет самый древний лед в Антарктиде (а, значит, и на всей Земле). 16 апреля бесплатно вместе с Европейским университетом постигаем: какая связь между древнейшим льдом и изменением климата.
Сравнение с космосом — не совсем для красного словца. Некоторые антарктические станции дальше от цивилизации, чем МКС. Пока что глубже всех копнули наши, на российской антарктической станции «Восток»: пробурили скважину во льду глубиной в 3769 м. На это ушло больше 20 лет (вообще же мы начали бурить на Шестом континенте 50 лет назад). Но если говорить про «глубь веков», то тут отличились ученые с франко-итальянской станции Конкордия. По керну из их скважины получен самый длинный непрерывный климатический ряд — почти на 800 тысяч лет. Современный ледниковый покров Антарктиды стал складываться 14 миллионов лет назад. Образовывался он из атмосферных осадков, а значит, изучая древний лед, получим представление о древней атмосфере. Какое это имеет отношение к нашему настоящему и будущему, расскажет гляциолог, ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического НИИ Алексей Екайкин. Он работал в 16 антарктических экспедициях (в арктических тоже), входит в число ведущих авторов доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата, на основе которого мировые лидеры принимают климатические стратегии.
В семинаре участвуют ректор Европейского университета Вадим Волков, модерирует профессор политических наук ЕУСПб Олег Хархордин, а слушатели готовят вопросы. Примкнуть можно 16 апреля, в 18:00, на YouTube-канале университета.
Александра Шеромова
Коллекция кладов Русского музея принадлежит к числу наиболее ярких в мире. 16 апреля в эфире #безантракта состоится онлайн-лекция «Клады Древней Руси», на которой можно будет побольше узнать об уникальных шедеврах ювелирного искусства.
16 апреля в прямом эфире #безантракта состоится домашний концерт писателя-сатирика, режиссера и сценариста Семена Альтова. Он не только прочтет свои рассказы, но и, возможно, и об особенностях новой реальности жизни на самоизоляции пошутит.
16 апреля в рамках #безантракта «Фонтанка» эксклюзивно покажет один из главных шедевров Николая Римского-Корсакова — оперу «Царская невеста», поставленную музыкальным театром «Зазеркалье» в 2018 году. Дирижер Павел Бубельников и режиссер Александр Петров, взяв в соратники художника Владимира Фирера, рассказали сказку о страшнейшем правителе Руси — но при этом уводя сюжет от четкого указания времени.
Как смотреть кино с детьми? Чем опасна изоляция? Что такое государство-паразит и какое его ждет будущее? На эти вопросы ответит лекторий магазина «Порядок слов». Один из лучших петербургских книжных проведёт с 17 апреля по 10 мая серию онлайн-встреч в свою поддержку. В эфире — кинокритик Антон Долин, философы, историки, культурологи и киноведы.
В конце апреля Фёдор Чистяков даст концерт в прямом эфире, который лидер легендарной группы «Ноль» назвал «обНОЛение». Программа имеет интригующее название «Обнуление». «Обнуление это же термин из мифологии и территории смыслов группы «Ноль». Обнулимся вместе!», - призывает поклонников Фёдор Чистяков в своем видеобращении.
Кинозал с показами лучших зарубежных и отечественных постановок, цикл авторских лекций «Университеты балета», выпуск собственного «справочника балетомана», авторская онлайн-энциклопедия балета ХХ века, подкаст с интервью об искусстве и трехдневный гала-концерт из «золотой коллекции» Dance Open — таким будет любимый фестиваль балета петербуржцев в этом апреле.