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Ученый расскажет, зачем нам докапываться до древнейших льдов на планете

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Как раньше державы наперегонки рвались в космос, так сейчас состязаются в том, кто найдет самый древний лед в Антарктиде (а, значит, и на всей Земле). 16 апреля бесплатно вместе с Европейским университетом постигаем: какая связь между древнейшим льдом и изменением климата.

Сравнение с космосом — не совсем для красного словца. Некоторые антарктические станции дальше от цивилизации, чем МКС. Пока что глубже всех копнули наши, на российской антарктической станции «Восток»: пробурили скважину во льду глубиной в 3769 м. На это ушло больше 20 лет (вообще же мы начали бурить на Шестом континенте 50 лет назад). Но если говорить про «глубь веков», то тут отличились ученые с франко-итальянской станции Конкордия. По керну из их скважины получен самый длинный непрерывный климатический ряд — почти на 800 тысяч лет. Современный ледниковый покров Антарктиды стал складываться 14 миллионов лет назад. Образовывался он из атмосферных осадков, а значит, изучая древний лед, получим представление о древней атмосфере. Какое это имеет отношение к нашему настоящему и будущему, расскажет гляциолог, ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического НИИ Алексей Екайкин. Он работал в 16 антарктических экспедициях (в арктических тоже), входит в число ведущих авторов доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата, на основе которого мировые лидеры принимают климатические стратегии.

В семинаре участвуют ректор Европейского университета Вадим Волков, модерирует профессор политических наук ЕУСПб Олег Хархордин, а слушатели готовят вопросы. Примкнуть можно 16 апреля, в 18:00, на YouTube-канале университета.

Александра Шеромова