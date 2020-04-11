Шевчук, Макаревич, БГ и «Запрещенные барабанщики» — фестиваль #минусвирус соберет на «Фонтанке» десятки музыкантов в поддержку врачей

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Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, «Запрещенные барабанщики» и другие музыканты эксклюзивно выступят в эфире #безантракта в поддержку врачей Санкт-Петербурга — на виртуальном музыкальном марафоне #минусвирус, который пройдет 13 апреля с полудня и «до упора» на сайте.

Антон Адасинский, Алексей Кортнев, группа «Сегодняночью», Ольга Арефьева, НОМ, «Зимавсегда» и другие с помощью музыки выразят общую признательность тем, кто сохраняет жизни в эти трудные дни, и напомнят о том, что горожане смогут внести свой вклад в помощь этим людям и больницам города.

К поддержке онлайн-марафона #минусвирус уже присоединились артисты театра и кино, среди которых также Татьяна Колганова, Геннадий Смирнов, Анвар Либабов, певец Максим Леонидов и многие другие. Вести марафон будет известный спортивный комментатор и журналист Федор Погорелов.

Включайте в полдень страницу проекта #безантракта, слушайте #минусвирус говорите слова благодарности врачам, узнавайте, каковы ваши возможности принести фактическую пользу, и, конечно, слушайте лучшей плей-лист нашего города!

«Фонтанка.ру»