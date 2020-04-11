Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, «Запрещенные барабанщики» и другие музыканты эксклюзивно выступят в эфире #безантракта в поддержку врачей Санкт-Петербурга — на виртуальном музыкальном марафоне #минусвирус, который пройдет 13 апреля с полудня и «до упора» на сайте.
Антон Адасинский, Алексей Кортнев, группа «Сегодняночью», Ольга Арефьева, НОМ, «Зимавсегда» и другие с помощью музыки выразят общую признательность тем, кто сохраняет жизни в эти трудные дни, и напомнят о том, что горожане смогут внести свой вклад в помощь этим людям и больницам города.
К поддержке онлайн-марафона #минусвирус уже присоединились артисты театра и кино, среди которых также Татьяна Колганова, Геннадий Смирнов, Анвар Либабов, певец Максим Леонидов и многие другие. Вести марафон будет известный спортивный комментатор и журналист Федор Погорелов.
Включайте в полдень страницу проекта #безантракта, слушайте #минусвирус говорите слова благодарности врачам, узнавайте, каковы ваши возможности принести фактическую пользу, и, конечно, слушайте лучшей плей-лист нашего города!
«Фонтанка.ру»
Вакцина от «уханьского» коронавируса пока не создана, лекарство тоже — но можно ли человеческий геном скорректировать так, чтобы мы обладали большей защитой от хворей? 13 апреля ДК Лурье устроит «генпросвет» для детей «7+». Взрослым тоже можно.
Кинозал с показами лучших зарубежных и отечественных постановок, цикл авторских лекций «Университеты балета», выпуск собственного «справочника балетомана», авторская онлайн-энциклопедия балета ХХ века, подкаст с интервью об искусстве и трехдневный гала-концерт из «золотой коллекции» Dance Open — таким будет любимый фестиваль балета петербуржцев в этом апреле.
Как раньше державы наперегонки рвались в космос, так сейчас состязаются в том, кто найдет самый древний лед в Антарктиде (а, значит, и на всей Земле). 16 апреля бесплатно вместе с Европейским университетом постигаем: какая связь между древнейшим льдом и изменением климата.
Проект Михаила Зыгаря Мобильный художественный театр представляет три новых аудиоспектакля. Премьера постановки «Отравленный пояс» по повести Артура Конан Дойла, состоится 13 апреля. Два других проекта — «Елизавета Бам» по Хармсу и «Академия смеха» — уже доступны в приложении МХТ.
Лев Яковлевич закрепился в нашем сознании как историк; кто-то знает, что он и экономист; но немногие в курсе, что был он и фрезеровщиком — не заурядным, а как утверждает, «худшим в истории СССР». С 7 апреля по вторникам слушаем три классные онлайн-лекции, юбилейный цикл «Лев Лурье - 70 лет».
Музей Ахматовой продолжает проект «Коллекция Фонтанного Дома», в котором рассказывают не только о малоизвестных экспонатах – у известных тоже бывают малоизвестные истории — вот их и рассказывают сотрудники разных отделов. Например, 5 апреля можно узнать о скульптурном портрете Осипа Мандельштама: откуда появился, чем так примечателен и почему это еще и портрет эпохи.