

Фото: ruspuppetry.art/

«Сто сорок ударов в минуту» Большого театра кукол

12 апреля "Фонтанка" приглашает к экранам зрителей от трех лет – чтобы окунуться в сказочный мир природы, который создал режиссер Денис Казачук в Большом театре кукол в своем спектакле «Сто сорок ударов в минуту».

Название спектакля -это скорость сердцебиения маленького ребенка. Задействовав различные приемы – театр теней, планшетные и авторские куклы, пластический театр – актеры рассказывают детям, что мир природы созвучен ритму их маленьких сердец: стук дятла, стрекот кузнечика, полет бабочки и стрекозы, трепет листьев на ветру...

Трансляция спектакля начнется в 15.00 на сайте #безантракта.





Фото: ruspuppetry.art/ Фото: ruspuppetry.art/

Продолжительность спектакля 50 минут. Рекомендуемый возраст – от трех лет.

"Фонтанка.ру"