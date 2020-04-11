Фото: ruspuppetry.art/
12 апреля "Фонтанка" приглашает к экранам зрителей от трех лет – чтобы окунуться в сказочный мир природы, который создал режиссер Денис Казачук в Большом театре кукол в своем спектакле «Сто сорок ударов в минуту».
Название спектакля -это скорость сердцебиения маленького ребенка. Задействовав различные приемы – театр теней, планшетные и авторские куклы, пластический театр – актеры рассказывают детям, что мир природы созвучен ритму их маленьких сердец: стук дятла, стрекот кузнечика, полет бабочки и стрекозы, трепет листьев на ветру...
Трансляция спектакля начнется в 15.00 на сайте #безантракта.
Продолжительность спектакля 50 минут. Рекомендуемый возраст – от трех лет.
"Фонтанка.ру"
12 апреля, в 11.00 известный ведущий, комментатор, гид, автор «Фонтанки» и просто интересный рассказчик Федор Погорелов проведет экскурсию по самой узкой улице города — улице Репина.
Всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли даст в воскресенье 12 апреля пасхальный концерт под аккомпанемент церковного органа. Выступление будет транслироваться в прямом эфире на YouTube канале певца, где его можно будет услышать бесплатно.
Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, «Запрещенные барабанщики» и многие другие музыканты эксклюзивно выступят в эфире #безантракта в поддержку врачей Санкт-Петербурга — 13 апреля с полудня и «до упора» на сайте tv.fontanka.ru.
Вакцина от «уханьского» коронавируса пока не создана, лекарство тоже — но можно ли человеческий геном скорректировать так, чтобы мы обладали большей защитой от хворей? 13 апреля ДК Лурье устроит «генпросвет» для детей «7+». Взрослым тоже можно.
Кинозал с показами лучших зарубежных и отечественных постановок, цикл авторских лекций «Университеты балета», выпуск собственного «справочника балетомана», авторская онлайн-энциклопедия балета ХХ века, подкаст с интервью об искусстве и трехдневный гала-концерт из «золотой коллекции» Dance Open — таким будет любимый фестиваль балета петербуржцев в этом апреле.
11 и 12 апреля на странице tv.fontanka.ru вы услышите киномузыку в великолепном исполнении Алексея Гориболя, увидите почерк, которым Таривердиев писал ноты, узнаете интересные сюжеты о жизни композиторов и их сочинений, а также о других выдающихся людях, живших и живущих с ними рядом.