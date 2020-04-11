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Где скрипка, там и лиса. В День космонавтики #безантракта зажжет Игорь Саруханов

Песня «Скрипка-лиса» Игоря Саруханова стала всенародным хитом в 90-е. Как развивался творческий путь автора дальше — знают уже не так многие. А он развивался: последовала целая дюжина альбомов и сотрудничество с другими артистами. В качестве поэта и композитора он работал с Анне Вески, группой «Комбинация», Александром Маршалом, группами «А’Студио» и «Город 312», Николаем Трубачом, Владимиром Пресняковым и другими. А еще у него есть собственный лейбл «Саруханов мьюзик», на котором прямо в эти дни представляют свои премьеры молодые артисты.

6 апреля певец отметил день рождения — ему исполнилось 64 года. 12 апреля, в день космонавтики, заслуженный артист России выступит в прямом эфире #безантракта. В 19.00 подключайтесь к трансляции на сайте tv.fontanka.ru и оставляйте свои вопросы в группе «Фонтанки» в социальных сетях под постом с трансляцией.

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