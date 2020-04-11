Фото: предоставлено организаторами
Песня «Скрипка-лиса» Игоря Саруханова стала всенародным хитом в 90-е. Как развивался творческий путь автора дальше — знают уже не так многие. А он развивался: последовала целая дюжина альбомов и сотрудничество с другими артистами. В качестве поэта и композитора он работал с Анне Вески, группой «Комбинация», Александром Маршалом, группами «А’Студио» и «Город 312», Николаем Трубачом, Владимиром Пресняковым и другими. А еще у него есть собственный лейбл «Саруханов мьюзик», на котором прямо в эти дни представляют свои премьеры молодые артисты.
6 апреля певец отметил день рождения — ему исполнилось 64 года. 12 апреля, в день космонавтики, заслуженный артист России выступит в прямом эфире #безантракта. В 19.00 подключайтесь к трансляции на сайте tv.fontanka.ru и оставляйте свои вопросы в группе «Фонтанки» в социальных сетях под постом с трансляцией.
18+
«Фонтанка.ру»
12 апреля, в 11.00 известный ведущий, комментатор, гид, автор «Фонтанки» и просто интересный рассказчик Федор Погорелов проведет экскурсию по самой узкой улице города — улице Репина.
Всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли даст в воскресенье 12 апреля пасхальный концерт под аккомпанемент церковного органа. Выступление будет транслироваться в прямом эфире на YouTube канале певца, где его можно будет услышать бесплатно.
Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, «Запрещенные барабанщики» и многие другие музыканты эксклюзивно выступят в эфире #безантракта в поддержку врачей Санкт-Петербурга — 13 апреля с полудня и «до упора» на сайте tv.fontanka.ru.
Вакцина от «уханьского» коронавируса пока не создана, лекарство тоже — но можно ли человеческий геном скорректировать так, чтобы мы обладали большей защитой от хворей? 13 апреля ДК Лурье устроит «генпросвет» для детей «7+». Взрослым тоже можно.
Кинозал с показами лучших зарубежных и отечественных постановок, цикл авторских лекций «Университеты балета», выпуск собственного «справочника балетомана», авторская онлайн-энциклопедия балета ХХ века, подкаст с интервью об искусстве и трехдневный гала-концерт из «золотой коллекции» Dance Open — таким будет любимый фестиваль балета петербуржцев в этом апреле.
11 и 12 апреля на странице tv.fontanka.ru вы услышите киномузыку в великолепном исполнении Алексея Гориболя, увидите почерк, которым Таривердиев писал ноты, узнаете интересные сюжеты о жизни композиторов и их сочинений, а также о других выдающихся людях, живших и живущих с ними рядом.