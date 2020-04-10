

Фото: slowspeedtours.ru/

Федор Погорелов «Тихим ходом» проведет экскурсию по улице Репина в домашних тапочках

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Экскурсии запрещены — да здравствуют экскурсии! С одной оговоркой: теперь они проходят в уютной домашней обстановке, без наматывания километров по городу и сбивания каблуков об исторические мостовые. В воскресенье, 12 апреля, в 11.00 известный ведущий, комментатор, гид, автор «Фонтанки» и просто интересный рассказчик Федор Погорелов проведет экскурсию по самой узкой улице города — улице Репина. (0+)

Автор прогулки обещает, что хоть вы останетесь дома — но в этот день «повстречаете» Д’Артатьяна, Крылова, Достоевского, Путина, БГ и Розенбаума, а заодно и самого Федора, который как никто имеет моральное право рассказывать об этой улице, поскольку сам прожил на ней 20 лет.

Транслироваться экскурсия будет на YouTube — за час до начала купившие билет получат закрытую ссылку. И не удивляйтесь: Федор, как и вы, пребывает с семьей в самоизоляции в своей квартире — а по улице будет идти виртуально, благодаря гугл-картам. За два часа уложимся.

Вступить в ряды виртуальных экскурсантов и получить право узнать секреты Васильевского острова, а также заприметить будущие маршруты можно на странице авторских экскурсий Федора Погорелова – «Тихий ход».

«Фонтанка.ру»