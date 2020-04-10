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Алена Свиридова в прямом эфире #безантракта представит песни из новой программы и поговорит со зрителями

Про то, что Алена Свиридова пела «Бедную овечку», «Розового фламинго» и «Будет так всегда», – всем известно. Но интернет хранит и довольно неожиданные для обычного слушателя истории из биографии певицы. Например, всемирная паутина уверяет, что Свиридова — член Союза писателей России, своими учителями в сценической карьере считает Энни Ленокс и Стинга, работала концертмейстером и актрисой в Минском драматическом театре имени Горького и даже играла в комедии Мольера — такова была ее первая роль.

Пела актриса произведения разных авторов — в том числе, внезапно, Кальмана и Гершвина. А российское гражданство получила только 1 сентября 2003 года указом президента Путина. Кстати, в 2016 году стала членом Общественного совета по строительству Крымского моста.

О том, как это все так сложилось, и какие мелодии витают в ее душе сейчас, вы можете спросить певицу в прямом эфире #безантракта — звезда примет вас у себя дома 11 апреля в 19.00. Пишите комментарии под постом в группе «Фонтанки» в социальной сети «ВКонтакте» и смотрите эфир на tv.fontanka.ru. 18+

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