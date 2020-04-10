Фото: предоставлено организаторами
Про то, что Алена Свиридова пела «Бедную овечку», «Розового фламинго» и «Будет так всегда», – всем известно. Но интернет хранит и довольно неожиданные для обычного слушателя истории из биографии певицы. Например, всемирная паутина уверяет, что Свиридова — член Союза писателей России, своими учителями в сценической карьере считает Энни Ленокс и Стинга, работала концертмейстером и актрисой в Минском драматическом театре имени Горького и даже играла в комедии Мольера — такова была ее первая роль.
Пела актриса произведения разных авторов — в том числе, внезапно, Кальмана и Гершвина. А российское гражданство получила только 1 сентября 2003 года указом президента Путина. Кстати, в 2016 году стала членом Общественного совета по строительству Крымского моста.
О том, как это все так сложилось, и какие мелодии витают в ее душе сейчас, вы можете спросить певицу в прямом эфире #безантракта — звезда примет вас у себя дома 11 апреля в 19.00. Пишите комментарии под постом в группе «Фонтанки» в социальной сети «ВКонтакте» и смотрите эфир на tv.fontanka.ru. 18+
«Фонтанка.ру»
11 и 12 апреля на странице tv.fontanka.ru вы услышите киномузыку в великолепном исполнении Алексея Гориболя, увидите почерк, которым Таривердиев писал ноты, узнаете интересные сюжеты о жизни композиторов и их сочинений, а также о других выдающихся людях, живших и живущих с ними рядом.
11 апреля на сайте нашего проекта #безантракта пройдет показ спектакля «Гамлет.eXistenZ» Камерного театра Малыщицкого. Премьера работы Петра Шерешевского состоялась несколько лет назад, но в эти непростые дни ее актуальность взлетела на новый уровень: принц датский тут оказывается геймером, с головой ушедшим в виртуальную реальность.
11 апреля запомнится многим: бесплатный онлайн-концерт даст группа Little Big. Подключиться к безумному рейву может каждый - причем не покидая вынужденной самоизоляции. Концерт, для которого группа подготовила «особенную программу», начнется в 20.00 в Яндекс-эфире.
12 апреля, в 11.00 известный ведущий, комментатор, гид, автор «Фонтанки» и просто интересный рассказчик Федор Погорелов проведет экскурсию по самой узкой улице города — улице Репина.
Всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли даст в воскресенье 12 апреля пасхальный концерт под аккомпанемент церковного органа. Выступление будет транслироваться в прямом эфире на YouTube канале певца, где его можно будет услышать бесплатно.
Вакцина от «уханьского» коронавируса пока не создана, лекарство тоже — но можно ли человеческий геном скорректировать так, чтобы мы обладали большей защитой от хворей? 13 апреля ДК Лурье устроит «генпросвет» для детей «7+». Взрослым тоже можно.