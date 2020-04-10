Концерт Little Big, Coachella и «Похороны Сталина» от Кирилла Серебренникова: лучшие онлайн-развлечения на 10–12 апреля

10 апреля 2020, 09:52

До конца апреля и окончания коронавирусной изоляции остаётся всё меньше времени, а значит пора использовать все возможности, чтобы, не вставая с дивана, побывать на самых масштабных мировых концертах, театральных постановках и встречах со звёздами. Отобрали для вас девять лучших: от Coachella до встречи с Андреа Бочелли.

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