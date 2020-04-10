

Фото: предоставлено организаторами

Фестиваль балета Dance Open пройдет в формате онлайн-марафона — первый спектакль покажет «Фонтанка»

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Кинозал с показами лучших зарубежных и отечественных постановок, цикл авторских лекций «Университеты балета», выпуск собственного «справочника балетомана», авторская онлайн-энциклопедия балета ХХ века, подкаст с интервью об искусстве и трехдневный гала-концерт из «золотой коллекции» Dance Open — таким будет любимый фестиваль балета петербуржцев в этом апреле.

Вынужденный уход в онлайн-формат для фестиваля балета Dance Open стал не катастрофой — а подарком балетоманам: с 14 по 30 апреля публика всего мира сможет наслаждаться уникальным театральным контентом. Показывать его ключевые события будут, в основном, на трех площадках — ВКонтакте, в Яндекс.Эфире и, конечно, в эфире «Фонтанки.ру».

Наш сайт #безантракта будет рад представить первое из событий наших многолетних партнеров – мощнейший по энергетике спектакль, который в контексте нашей сегодняшней жизни «звучит» поистине терапевтически: балет «Кармина Бурана» Клода Брюмашона в исполнении балета Большого театра Женевы. Посмотреть его вы сможете 14 апреля.

«У трансляций на экране есть существенные преимущества, даже если не учитывать того, что сейчас это единственно доступный вариант знакомства с театральным контентом, — подчеркивают в администрации фестиваля. — Во-первых, камера видит и фиксирует то, что не успевает заметить глаз, в какой бы точке зала вы ни находились, а «сборка» записи спектакля требует особого мастерства и оставляет отпечаток собственного взгляда режиссера монтажа на происходящее на сцене. Во-вторых, даже на Dance Open мы можем привезти не все: есть ограничения по логистике и просто по вместимости театрального здания и календарной афиши. Поэтому в рамках online-марафона мы показываем то, что хотели, но не имели возможности привезти, а также то, что зрители прошлых сезонов мечтали посмотреть, но не успели купить билет».

Среди других топовых событий в онлайн-кинозале фестиваля — «Сон в красном тереме» Балета Дортмунда и их художественного руководителя Син Пэн Ванг (16 апреля). В основе либретто — китайский роман XVIII века, в постановке звучит музыка Майкла Наймана. Другая постановка этого же коллектива — «Фауст», в котором звучат партитура Хенрика Гурецкого и песни группы Rammstein (26 апреля).



"Сон в красном тереме"



Фото: предоставлено организаторами "Сон в красном тереме"Фото: предоставлено организаторами

Балет Марибора и Эдвард Клюг 18 апреля представят постановку Stabat Mater, в основе которого — средневековая католическая секвенция «Stabat mater dolorosa» («Мать скорбящая стояла…»). Танцевальный театр Оснабрюк 20 апреля удивит «Болеро», которое артисты исполнят в униформе, под холодным светом и в клубах дыма. Большой театр Женевы 22 апреля покажет хит Dance Open – 2018 «Щелкунчик» Йеруна Вербрюггена, а в программе 24 апреля — «Пастораль» французского хореографа Тьерри Маландэна.



Stabat Mater



Фото: предоставлено организаторами Stabat MaterФото: предоставлено организаторами

Что касается гала-концерта, он будет идти аж три вечера (27-29 апреля, начало в 19.00) и состоять из лучших постановок — «золотой коллекции» фестиваля.

Но кроме самих балетов Dance Open предлагает обилие уникальной познавательной продукции в разных форматах — от цикла авторских лекций от ведущих критиков и историков хореографии России «Университеты балета» (старт 15 апреля, с лекции о пяти топ-хореографах ХХ века, которых надо знать) до выпуска «справочника начинающего балетомана» — опять-таки, у нас на «Фонтанке.ру» (презентация — 17 апреля).

А специалистам будет, безусловно, интересен премьерный исследовательский проект Dance Open — авторская энциклопедия «Энрико Чеккетти и балет ХХ века», посвященный творческим связям, пошедшим от танцовщика труппы Дягилева (будет доступен с 25 апреля).

Эта энциклопедия, включающая 40 авторских эссе и 127 редких фото, а также полное расписание всех проектов фестиваля на всех платформах, доступны на сайте danceopen.com.

«Фонтанка.ру»