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Эксперты расскажут, что происходит с экономикой во времена «коронакризиса»

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10 апреля узнаем пройдет очередная лекция из бесплатного онлайн-цикла #ЧТО_ПРОИСХОДИТ от Ассоциации выпускников СПбГУ и Social Club. Тема: как чувствуют себя деньги.

Бизнес и из третьего обращения президента к народу не понял, что ему делать, чтобы выжить. Кое-кто уже поговаривает об «убийстве малого и среднего бизнеса». Ипотечники разочарованы, потому что «коронавирусные» ипотечные каникулы распространятся лишь на 1,5 миллиона заемных рублей. Один из экспертов сравнил послевирусную экономику с организмом человека: жизненно важные органы вроде сердца и мозга работать будут, но придется обходиться одной почкой, одним легким, одним ухом или глазом. Однако в нашей стране это, мягко говоря, не первый экономический кризис. И в мире — не первая пандемия.

Что ожидает и мировую и российскую экономику, во что нам обойдется нерабочий апрель, что будет с налогами и рынком труда обсудят (и ответят на ваши вопросы) Константин Сонин, профессор Чикагского университета и Вышки; Василий Марков — экономист и юрист, налоговый эксперт; Данила Расков, экономист, и.о. заведующего кафедрой в СПбГУ. 10 апреля, в 19.00. Регистрация по ссылке, трансляция будет в паблике.

18+

Александра Шеромова