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10 апреля узнаем пройдет очередная лекция из бесплатного онлайн-цикла #ЧТО_ПРОИСХОДИТ от Ассоциации выпускников СПбГУ и Social Club. Тема: как чувствуют себя деньги.
Бизнес и из третьего обращения президента к народу не понял, что ему делать, чтобы выжить. Кое-кто уже поговаривает об «убийстве малого и среднего бизнеса». Ипотечники разочарованы, потому что «коронавирусные» ипотечные каникулы распространятся лишь на 1,5 миллиона заемных рублей. Один из экспертов сравнил послевирусную экономику с организмом человека: жизненно важные органы вроде сердца и мозга работать будут, но придется обходиться одной почкой, одним легким, одним ухом или глазом. Однако в нашей стране это, мягко говоря, не первый экономический кризис. И в мире — не первая пандемия.
Что ожидает и мировую и российскую экономику, во что нам обойдется нерабочий апрель, что будет с налогами и рынком труда обсудят (и ответят на ваши вопросы) Константин Сонин, профессор Чикагского университета и Вышки; Василий Марков — экономист и юрист, налоговый эксперт; Данила Расков, экономист, и.о. заведующего кафедрой в СПбГУ. 10 апреля, в 19.00. Регистрация по ссылке, трансляция будет в паблике.
18+
Александра Шеромова
10 апреля в 15:00 в рамках нашего проекта #безантракта состоится показ оперы «Красная шапочка» Цезаря Кюи, поставленной Юрием Александровым в Театре «Санктъ-Петербургъ Опера». Танцевальные сцены и яркое оформление спектакля не оставят равнодушным не только маленьких зрителей (6+), но и взрослых.
Наведаться в запасники Русского музея «реально» в обычное время не может даже научный сотрудник музея: вход разрешен только в сопровождении хранителя. ДК Лурье поможет попасть запасники Отдела новейших течений виртуально: не упускаем возможность 10 апреля.
Группа «Марсель», полюбившаяся зрителям Big Love Show и крупнейшего петербургского шоу под открытым небом — «Алые Паруса» — выступит 10 апреля в прямом эфире #безантракта.
11 апреля запомнится многим: бесплатный онлайн-концерт даст группа Little Big. Подключиться к безумному рейву может каждый - причем не покидая вынужденной самоизоляции. Концерт, для которого группа подготовила «особенную программу», начнется в 20.00 в Яндекс-эфире.
Всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли даст в воскресенье 12 апреля пасхальный концерт под аккомпанемент церковного органа. Выступление будет транслироваться в прямом эфире на YouTube канале певца, где его можно будет услышать бесплатно.
Вакцина от «уханьского» коронавируса пока не создана, лекарство тоже — но можно ли человеческий геном скорректировать так, чтобы мы обладали большей защитой от хворей? 13 апреля ДК Лурье устроит «генпросвет» для детей «7+». Взрослым тоже можно.