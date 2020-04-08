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Андреа Бочелли даст пасхальный онлайн-концерт под орган в пустом миланском Дуомо

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Всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли даст в воскресенье 12 апреля пасхальный концерт под аккомпанемент церковного органа. Выступление будет транслироваться в прямом эфире на YouTube канале певца, где его можно будет услышать бесплатно.

Концерт начнется в 19.00 по местному времени (20.00 по Москве). Он называется «Музыка для надежды». Инициатором события выступила администрация Милана и городского кафедрального собора — знаменитого миланского Дуомо, или Собора Рождества Девы Марии (строительство позднеготического храма из белого мрамора, одного из крупнейших в Европе, продолжалось с 1386 по 1965 год).

«Я верю в силу совместной молитвы, верю в христианскую Пасху, универсальный символ перерождения, в котором каждый — верует он или нет — сейчас так нуждается», — прокомментировал решение выступить Андреа Бочелли.

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«Фонтанка.ру»