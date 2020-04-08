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Всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли даст в воскресенье 12 апреля пасхальный концерт под аккомпанемент церковного органа. Выступление будет транслироваться в прямом эфире на YouTube канале певца, где его можно будет услышать бесплатно.
Концерт начнется в 19.00 по местному времени (20.00 по Москве). Он называется «Музыка для надежды». Инициатором события выступила администрация Милана и городского кафедрального собора — знаменитого миланского Дуомо, или Собора Рождества Девы Марии (строительство позднеготического храма из белого мрамора, одного из крупнейших в Европе, продолжалось с 1386 по 1965 год).
«Я верю в силу совместной молитвы, верю в христианскую Пасху, универсальный символ перерождения, в котором каждый — верует он или нет — сейчас так нуждается», — прокомментировал решение выступить Андреа Бочелли.
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«Фонтанка.ру»
12 апреля, в 11.00 известный ведущий, комментатор, гид, автор «Фонтанки» и просто интересный рассказчик Федор Погорелов проведет экскурсию по самой узкой улице города — улице Репина.
Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, «Запрещенные барабанщики» и многие другие музыканты эксклюзивно выступят в эфире #безантракта в поддержку врачей Санкт-Петербурга — 13 апреля с полудня и «до упора» на сайте tv.fontanka.ru.
Вакцина от «уханьского» коронавируса пока не создана, лекарство тоже — но можно ли человеческий геном скорректировать так, чтобы мы обладали большей защитой от хворей? 13 апреля ДК Лурье устроит «генпросвет» для детей «7+». Взрослым тоже можно.
Кинозал с показами лучших зарубежных и отечественных постановок, цикл авторских лекций «Университеты балета», выпуск собственного «справочника балетомана», авторская онлайн-энциклопедия балета ХХ века, подкаст с интервью об искусстве и трехдневный гала-концерт из «золотой коллекции» Dance Open — таким будет любимый фестиваль балета петербуржцев в этом апреле.
11 и 12 апреля на странице tv.fontanka.ru вы услышите киномузыку в великолепном исполнении Алексея Гориболя, увидите почерк, которым Таривердиев писал ноты, узнаете интересные сюжеты о жизни композиторов и их сочинений, а также о других выдающихся людях, живших и живущих с ними рядом.
Проект Михаила Зыгаря Мобильный художественный театр представляет три новых аудиоспектакля. Премьера постановки «Отравленный пояс» по повести Артура Конан Дойла, состоится 13 апреля. Два других проекта — «Елизавета Бам» по Хармсу и «Академия смеха» — уже доступны в приложении МХТ.