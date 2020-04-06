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Есть ли жизнь после ухода из такого громкого коллектива, как «На-На»? Есть, и Владимир Лёвкин легко это доказывает. В прошлом – солист сверхпопулярной группы, он записал собственные альбомы, занялся социальной и благотворительной деятельностью, проведением фестивалей.
Но, наверное, главное, что у артиста — дружная семья, разделяющая его интерес к эстраде. В прямом эфире #безантракта они выступят вместе — Владимир Лёвкин, его жена Маруся и дочь Ника Лёвкина — с программой «Семейный альбом». 7 апреля в 19.00 певец поделится лайфхаками относительно профессиональной карьеры и ответит на вопросы аудитории — их можно оставлять в комментариях под постом с трансляцией в группе «Фонтанки» в социальной сети «ВКонтакте». Или просто смотреть на сайте. 18+
«Фонтанка.ру»
Лев Яковлевич закрепился в нашем сознании как историк; кто-то знает, что он и экономист; но немногие в курсе, что был он и фрезеровщиком — не заурядным, а как утверждает, «худшим в истории СССР». С 7 апреля по вторникам слушаем три классные онлайн-лекции, юбилейный цикл «Лев Лурье - 70 лет».
Каким становится искусство, если его автор — сам искусственный? И если произведения уже создаются с помощью роботов, метаданных и дронов — может быть, свою лепту внесет и нынешняя наша самоизоляция в онлайне? Об этом и много другом расскажет 7 апреля на онлайн-вебинаре Дмитрий Озерков, заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа.
Наверное, мало найдется людей, которые бы не слышали песню «Элис» («Элис знают все!») в исполнении Михаила Башакова. И еще один его хит — «Не парься, будь счастлив», кавер на Don’t Worry, Be Happy Бобби Макферрина. 7 апреля Башаков даст концерт в прямом эфире в студии «Фонтанки» в рамках нашего проекта #безантракта. 18+
9 апреля в ДК Лурье обсуждаем на удаленке, что такое «правильное» воспитание. Когда-то Мурашова отметила, что именитые российские психологи (Выготский, к примеру) важные вещи пишут — но очень уж научно; а всякие западные пишут бойко и популярно, но не всегда это можно адаптировать к нашим реалиям. Поэтому книги Мурашовой написаны легко и с учетом российских обстоятельств — и лекции такие же.
Школа создавалась еще на заре индустриальной революции и в принципе готовила к выходу на завод. Даже тогда, когда готовить надо было к чему-то другому и иначе. Как будет меняться образование сейчас, когда сама жизнь, как говорится, подталкивает? 9 апреля «Прямая речь» транслирует дискуссию.
Наведаться в запасники Русского музея «реально» в обычное время не может даже научный сотрудник музея: вход разрешен только в сопровождении хранителя. ДК Лурье поможет попасть запасники Отдела новейших течений виртуально: не упускаем возможность 10 апреля.