

Фото: предоставлено организаторами

Экс-нанаец откроет свой «Семейный альбом» на домашнем онлайн-концерте

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Есть ли жизнь после ухода из такого громкого коллектива, как «На-На»? Есть, и Владимир Лёвкин легко это доказывает. В прошлом – солист сверхпопулярной группы, он записал собственные альбомы, занялся социальной и благотворительной деятельностью, проведением фестивалей.

Но, наверное, главное, что у артиста — дружная семья, разделяющая его интерес к эстраде. В прямом эфире #безантракта они выступят вместе — Владимир Лёвкин, его жена Маруся и дочь Ника Лёвкина — с программой «Семейный альбом». 7 апреля в 19.00 певец поделится лайфхаками относительно профессиональной карьеры и ответит на вопросы аудитории — их можно оставлять в комментариях под постом с трансляцией в группе «Фонтанки» в социальной сети «ВКонтакте». Или просто смотреть на сайте. 18+

«Фонтанка.ру»