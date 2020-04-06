

Фото: официальная страница в ВКонтакте

Михаил Башаков сыграет концерт в прямом эфире «Фонтанки»

Рейтинг:

*

*

*

*

*

Наверное, мало найдется людей, которые бы не слышали песню «Элис» («Элис знают все!») в исполнении Михаила Башакова. И еще один его хит — «Не парься, будь счастлив», кавер на Don’t Worry, Be Happy Бобби Макферрина. Все, кто был на его камерных концертах, отмечают особое душевное настроение, царящее в зале, виртуозное владение акустической гитарой и философские тексты песен.

7 апреля Башаков даст концерт в прямом эфире в студии «Фонтанки» в рамках нашего проекта #безантракта. Присоединяйтесь в 15.00 на сайте — хорошее настроение гарантируем. Башаков исполнит любимые всеми песни и хиты — «Элис», «Самбади», «Не парься», а также ответит на вопросы (их можно задавать в соцсетях «Фонтанки»).

С начала 80-х годов петербуржец Михаил Башаков играл во множестве коллективов, а в 1998 году на базе джазового коллектива «Калипсо блюз бэнд» он создал свою группу «Башаков BAND». В дискографии музыканта больше десятка студийных альбомов и несколько концертных.

18+

«Фонтанка.ру»