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Биолог объяснит детям, могут ли вирусы изменить наше гены и почему ученые не выращивают динозавров

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Вакцина от «уханьского» коронавируса пока не создана, лекарство тоже — но можно ли человеческий геном скорректировать так, чтобы мы обладали большей защитой от хворей? 13 апреля ДК Лурье устроит «генпросвет» для детей «7+». Взрослым тоже можно.

Сейчас во рту скребут специальной палочкой с одной актуальной целью: проверить на заболевание «короной». А еще недавно образец слюны был нужен, как правило, для других нужд: узнать отцовство, (не)причастность к преступлению, расположенность к тем или иным заболеваниям. Ну и для праздных задач: выявить среди предков какого-нибудь английского короля или представителей других рас. Что действительно важного можно узнать в генетических тестах? Можно ли с помощью редактирования генома «устроить» себе прекрасное здоровье и аккуратный носик, а также ум помощнее? Способны ли вирусы изменить наши гены? И если клонировали овечку Долли — почему не вырастят в пробирке хоть какого-нибудь завалящего динозавра?

«Раз уж в современном информационном поле постоянно присутствует генетика, то даже детям пора разобраться в том, что это такое», — считают в ДК Лурье. Все, о чем хотели узнать дети (и хотели знать, но стеснялись спросить их родители) — на онлайн-лекции биолога Ивана Квасова. Пополняем свои знания по генетике 13 апреля в 19.00.

Александра Шеромова