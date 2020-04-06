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Вакцина от «уханьского» коронавируса пока не создана, лекарство тоже — но можно ли человеческий геном скорректировать так, чтобы мы обладали большей защитой от хворей? 13 апреля ДК Лурье устроит «генпросвет» для детей «7+». Взрослым тоже можно.
Сейчас во рту скребут специальной палочкой с одной актуальной целью: проверить на заболевание «короной». А еще недавно образец слюны был нужен, как правило, для других нужд: узнать отцовство, (не)причастность к преступлению, расположенность к тем или иным заболеваниям. Ну и для праздных задач: выявить среди предков какого-нибудь английского короля или представителей других рас. Что действительно важного можно узнать в генетических тестах? Можно ли с помощью редактирования генома «устроить» себе прекрасное здоровье и аккуратный носик, а также ум помощнее? Способны ли вирусы изменить наши гены? И если клонировали овечку Долли — почему не вырастят в пробирке хоть какого-нибудь завалящего динозавра?
«Раз уж в современном информационном поле постоянно присутствует генетика, то даже детям пора разобраться в том, что это такое», — считают в ДК Лурье. Все, о чем хотели узнать дети (и хотели знать, но стеснялись спросить их родители) — на онлайн-лекции биолога Ивана Квасова. Пополняем свои знания по генетике 13 апреля в 19.00.
Александра Шеромова
Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, «Запрещенные барабанщики» и многие другие музыканты эксклюзивно выступят в эфире #безантракта в поддержку врачей Санкт-Петербурга — 13 апреля с полудня и «до упора» на сайте tv.fontanka.ru.
Кинозал с показами лучших зарубежных и отечественных постановок, цикл авторских лекций «Университеты балета», выпуск собственного «справочника балетомана», авторская онлайн-энциклопедия балета ХХ века, подкаст с интервью об искусстве и трехдневный гала-концерт из «золотой коллекции» Dance Open — таким будет любимый фестиваль балета петербуржцев в этом апреле.
Как раньше державы наперегонки рвались в космос, так сейчас состязаются в том, кто найдет самый древний лед в Антарктиде (а, значит, и на всей Земле). 16 апреля бесплатно вместе с Европейским университетом постигаем: какая связь между древнейшим льдом и изменением климата.
Проект Михаила Зыгаря Мобильный художественный театр представляет три новых аудиоспектакля. Премьера постановки «Отравленный пояс» по повести Артура Конан Дойла, состоится 13 апреля. Два других проекта — «Елизавета Бам» по Хармсу и «Академия смеха» — уже доступны в приложении МХТ.
Лев Яковлевич закрепился в нашем сознании как историк; кто-то знает, что он и экономист; но немногие в курсе, что был он и фрезеровщиком — не заурядным, а как утверждает, «худшим в истории СССР». С 7 апреля по вторникам слушаем три классные онлайн-лекции, юбилейный цикл «Лев Лурье - 70 лет».
Музей Ахматовой продолжает проект «Коллекция Фонтанного Дома», в котором рассказывают не только о малоизвестных экспонатах – у известных тоже бывают малоизвестные истории — вот их и рассказывают сотрудники разных отделов. Например, 5 апреля можно узнать о скульптурном портрете Осипа Мандельштама: откуда появился, чем так примечателен и почему это еще и портрет эпохи.