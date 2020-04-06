

Фото: dklurie.ru/

Искусствовед покажет, что спрятано в запасниках Русского музея

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Наведаться в запасники Русского музея «реально» в обычное время не может даже научный сотрудник музея: вход разрешен только в сопровождении хранителя. ДК Лурье поможет попасть запасники Отдела новейших течений виртуально: не упускаем возможность 10 апреля.

В Русском музее более 400 тысяч экспонатов, с Х по XXI век. И если со старым-добрым искусством время расставило все на свои места, то с новейшим приходится угадывать. Сколько художников стремятся подарить свое полотно и остаться в вечности: и гадай, кто из них будущий классик. В 2016-м, к примеру, общественность была фраппирована тем, что Русский музей приобрел резиновый унитаз. Это была работа художника Владимира Козина из цикла «Вечные ценности» (в том смысле, что это вещи, которые сопровождают нас всю жизнь). Сам автор тоже был не только польщен, но и удивлен. А искусствоведы растолковывали публике технику исполнения и проводили аналогии с влиятельным Марселем Дюшаном. Ну, специалистам Русского музея виднее: в советское время они прятали от чиновников полотна опальных авангардистов — знали, что потомки оценят.

Запасники многим представляются собранием каких-нибудь полок и шкафов с какими-то, наверное, картинами и скульптурами. Искусствовед Антон Успенский, ведущий научный сотрудник Русского музея, уверяет: запасники Отдела новейших течений — «совершенно другое дело». В закромах, к примеру, имеются работы авторства Виктора Цоя. И шимпанзе Микки. Увидеть все это можно онлайн 10 апреля в 18.30. Подробности на сайте.

12+

Александра Шеромова