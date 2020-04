Фото: предоставлено организаторами

Королева перевоплощений Елена Максимова выступит в прямом эфире «Без антракта»

Эстрадная певица, экс-участница группы «Рефлекс» Елена Максимова — мастерица перевоплощений. В шоу на главном телеканале страны она представала в образах Майкла Джексона, Бритни Спирс, Димы Билана, Земфиры, Сергея Лазарева и многих других. Причем не только играла их, но и пела — сама. Жюри оставалось неизменно в восторге, назвав Елену самой смелой из артисток. Не случайно именно она стала победительницей «Суперсезона».

Среди других побед Максимовой — статус полуфиналистки проекта «Голос», а еще раньше — финалистки «Новой волны». Но было и многое другое — еще на заре карьеры крымчанка солировала в мюзикле We will rock you. Об этом и о творческих коллаборациях со звездами Елена Максимова сможет рассказать, если вы ее об этом спросите 6 апреля в 19.00 в комментариях к прямой трансляции в группе «Фонтанки.ру» в социальной сети «Вконтакте». Ну или просто смотрите эфир на tv.fontanka.ru. 18+

"Фонтанка.ру"