Фото: предоставлено организаторами
Эстрадная певица, экс-участница группы «Рефлекс» Елена Максимова — мастерица перевоплощений. В шоу на главном телеканале страны она представала в образах Майкла Джексона, Бритни Спирс, Димы Билана, Земфиры, Сергея Лазарева и многих других. Причем не только играла их, но и пела — сама. Жюри оставалось неизменно в восторге, назвав Елену самой смелой из артисток. Не случайно именно она стала победительницей «Суперсезона».
Среди других побед Максимовой — статус полуфиналистки проекта «Голос», а еще раньше — финалистки «Новой волны». Но было и многое другое — еще на заре карьеры крымчанка солировала в мюзикле We will rock you. Об этом и о творческих коллаборациях со звездами Елена Максимова сможет рассказать, если вы ее об этом спросите 6 апреля в 19.00 в комментариях к прямой трансляции в группе «Фонтанки.ру» в социальной сети «Вконтакте». Ну или просто смотрите эфир на tv.fontanka.ru. 18+
"Фонтанка.ру"
Для аналитиков горячий сезон: исследовать, как изменяются наши интернет-пристрастия во времена, когда гулять можно только в интернете. 6 апреля Ассоциация выпускников СПбГУ и Social Club продолжат изучать новую реальность в лекционном онлайн-проекте #ЧТО_ПРОИСХОДИТ. Подключайтесь, все бесплатно.
Лев Яковлевич закрепился в нашем сознании как историк; кто-то знает, что он и экономист; но немногие в курсе, что был он и фрезеровщиком — не заурядным, а как утверждает, «худшим в истории СССР». С 7 апреля по вторникам слушаем три классные онлайн-лекции, юбилейный цикл «Лев Лурье - 70 лет».
Каким становится искусство, если его автор — сам искусственный? И если произведения уже создаются с помощью роботов, метаданных и дронов — может быть, свою лепту внесет и нынешняя наша самоизоляция в онлайне? Об этом и много другом расскажет 7 апреля на онлайн-вебинаре Дмитрий Озерков, заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа.
Школа создавалась еще на заре индустриальной революции и в принципе готовила к выходу на завод. Даже тогда, когда готовить надо было к чему-то другому и иначе. Как будет меняться образование сейчас, когда сама жизнь, как говорится, подталкивает? 9 апреля «Прямая речь» транслирует дискуссию.
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