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В 90-е с Викой Цыгановой песни пела вся страна: хулиганские и лирические, они срифмовались с эпохой. Но ценности остаются вечными, да и люди меняются мало — на пороге новых сложных времен песни Вики снова с нами.
Она прошла за эти годы долгий путь — меняла имидж, играла в кино, выпускала патриотические сочинения, возвращалась к шансону. Но автором всего ее песенного репертуара и продюсером оставался всегда ее муж — Вадим Цыганов.
3 апреля в 19.00 в прямом эфире «Без антракта» Вика Цыганова вместе с Вадимом в «Домашнем концерте» ответят на вопросы аудитории. Конечно, и песни тоже будут. Спрашивайте певицу о жизни, творчестве, дружбе семьи с Федором Конюховым (которому была посвящена одна из последних песен певицы), а также их благотворительных проектах в комментариях к соответствующему посту в группе «Фонтанки» в социальной сети «ВКонтакте» и заходите на сайт.
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