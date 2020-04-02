"Удивительные истории": Почему сериал по Спилбергу не дотянул до "Очень странных дел"

02 апреля 2020, 18:09

На сервисе Apple TV+ показывают сериал “Удивительные истории”, основанный на одноименной саге Стивена Спилберга, снятой в середине 1980-х. Задуманные как семейный сериал с благородными корнями, “Истории” стали лишь надгробием романтической эпохи восьмидесятых.

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