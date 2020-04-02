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Пьесу «Солнечная линия» одного из самых востребованных драматургов современности Ивана Вырыпаева на Новой сцене Александринского театра поставила Евгения Беркович в 2018 году.
Главные герои пьесы — Барбара и Вернер — супружеская пара, переживающая кризис. Их скандалы смешны и карикатурны настолько, что напоминают пародию на сцены выяснения отношений из телевизионных мелодрам. Иван Вырыпаев назвал своё произведение «примером механизма, почему люди не могут найти контакт». Это определение подхватила и продолжила в своем спектакле Евгения Беркович.
Сама она отзывается о «Солнечной линии» так: «В пьесе Вырыпаева меня сильнее всего зацепило то, что это и не пьеса вовсе по привычным меркам «психологического театра». Это скорее такой протокол хирургической операции, довольно жестокого эксперимента, который автор проводит над своими героями. До чего два любящих человека могут дойти, отстаивая свою правду, постепенно уничтожая и расчеловечивая партнёра и себя? Насколько двое могут не видеть и не слышать друг друга, и как далеко могут друг от друга уйти, не выходя при этом за пределы кухни?»
Барбару и Вернера в спектакле «Солнечная линия» играют актриса Александринского театра Янина Лакоба и актер театра «Мастерская» Владимир Карпов.
Смотрите спектакль на сайте tv.fontanka.ru 3 апреля в 20.00. 18+
Алина Исмаилова
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