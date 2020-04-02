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Петербуржцам расскажут, как проверять «вирусную» информацию в эпоху фейк-ньюс

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За фейки о коронавирусе Госдума предусмотрела штраф до 700 тысяч рублей. За нарушение карантина и то меньше — до 300 тысяч. Как не стать невольным распространителем фейков — бесплатно узнаем 3 апреля от филолога, юриста и журналиста в онлайн-проекте #ЧТО_ПРОИСХОДИТ.

Еще на первой онлайн-встрече проекта этой темы коснулись. Некоторое время назад в мировой прессе муссировалась информация: будто бы в уханьском вирусе ученые обнаружили фрагменты из ВИЧ. Это была не то что бы фейковая новость: индийские биоинформатики опубликовали научную статью, будучи в ней уверены. Очень быстро их выкладки были опровергнуты другими учеными, авторы статьи свой труд отозвали — дескать, извините, поспешили. Биолог Ирина Якутенко предупредила: спешки сейчас довольно много, научные статьи могут выкладываться в общий доступ без долгой процедуры проверки. Как в такой ситуации «не желтые» СМИ проверяют информацию? Как поступить, если вам в паблик пришел драматический пост «о короне» с призывом его расшарить? Как самому распознать в текстах признаки того, что общественным мнением манипулируют? На виртуальной площадке Ассоциации выпускников СПбГУ и Social Club щекотливую тему обсудят юрист, доцент СПбГУ Владислав Архипов; филолог, доцент СПбГУ, ассоциированный преподаватель Института письма и мышления Бард-колледжа (США) Денис Ахапкин; корреспондент телеканала «Дождь» Илья Шепелев, ведущий программы с откровенным названием Fake News.

Онлайн-дискуссию «Fake News и постправда» ждем 3 апреля в 19.00. Регистрируемся тут, смотрим тут. Все бесплатно.

Александра Шеромова