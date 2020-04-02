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За фейки о коронавирусе Госдума предусмотрела штраф до 700 тысяч рублей. За нарушение карантина и то меньше — до 300 тысяч. Как не стать невольным распространителем фейков — бесплатно узнаем 3 апреля от филолога, юриста и журналиста в онлайн-проекте #ЧТО_ПРОИСХОДИТ.
Еще на первой онлайн-встрече проекта этой темы коснулись. Некоторое время назад в мировой прессе муссировалась информация: будто бы в уханьском вирусе ученые обнаружили фрагменты из ВИЧ. Это была не то что бы фейковая новость: индийские биоинформатики опубликовали научную статью, будучи в ней уверены. Очень быстро их выкладки были опровергнуты другими учеными, авторы статьи свой труд отозвали — дескать, извините, поспешили. Биолог Ирина Якутенко предупредила: спешки сейчас довольно много, научные статьи могут выкладываться в общий доступ без долгой процедуры проверки. Как в такой ситуации «не желтые» СМИ проверяют информацию? Как поступить, если вам в паблик пришел драматический пост «о короне» с призывом его расшарить? Как самому распознать в текстах признаки того, что общественным мнением манипулируют? На виртуальной площадке Ассоциации выпускников СПбГУ и Social Club щекотливую тему обсудят юрист, доцент СПбГУ Владислав Архипов; филолог, доцент СПбГУ, ассоциированный преподаватель Института письма и мышления Бард-колледжа (США) Денис Ахапкин; корреспондент телеканала «Дождь» Илья Шепелев, ведущий программы с откровенным названием Fake News.
Онлайн-дискуссию «Fake News и постправда» ждем 3 апреля в 19.00. Регистрируемся тут, смотрим тут. Все бесплатно.
Александра Шеромова
В 90-е с Викой Цыгановой песни пела вся страна: хулиганские и лирические, они срифмовались с эпохой. 3 апреля у вас есть шанс не только подпеть Вике, которая выступит в прямом эфире #безантракта, но и услышать ответ на свой вопрос.
Формат лекция+кино прекрасно себя показал на декабристском «Союзе спасения» — и в ДК Лурье решили продолжить. Тем более что подоспел фильм по определению не рядовой: «Офицер и шпион» Романа Полански. 29 марта внимаем Льву Лурье и Валерию Дымшицу онлайн.
Пьесу «Солнечная линия» одного из самых востребованных драматургов современности Ивана Вырыпаева на Новой сцене Александринского театра поставила Евгения Беркович в 2018 году. Посмотреть спектакль можно на сайте #безантракта 3 апреля в 20.00. 18+
Устроители «Тотального диктанта» пока свернули акцию до лучших времен (до осени), зато проведут целый семичасовой онлайн-марафон ТД. Как и намеревались, 4 апреля.
Музей Ахматовой продолжает проект «Коллекция Фонтанного Дома», в котором рассказывают не только о малоизвестных экспонатах – у известных тоже бывают малоизвестные истории — вот их и рассказывают сотрудники разных отделов. Например, 5 апреля можно узнать о скульптурном портрете Осипа Мандельштама: откуда появился, чем так примечателен и почему это еще и портрет эпохи.
Необязательно выходить из дома, чтобы хорошенько попсиховать: достаточно полистать новостную ленту. Такого рода стресс хуже вируса или он может быть полезным? Объяснят в ДК Лурье, онлайн, 5 апреля.