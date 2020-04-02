Искусство ничегонеделания. Как не сойти с ума, если работаете даже дома, и найти время для отдыха

05 апреля 2020, 11:20

Расслабьтесь, если воскресенье кипит делами, а смартфон вибрирует чаще из-за режима удалённой работы. «Фонтанка» публикует фрагмент книги Клодии Хэммонд «Искусство отдыха» — о том, как непросто перевести дух в современном мире, и почему это обязательно надо делать.

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