

Фото: pixabay.com

Айтишники расскажут о самых популярных местах во время самоизоляции

Рейтинг:

*

*

*

*

*

Для аналитиков горячий сезон: исследовать, как изменяются наши интернет-пристрастия во времена, когда гулять можно только в интернете. 6 апреля Ассоциация выпускников СПбГУ и Social Club продолжат изучать новую реальность в лекционном онлайн-проекте #ЧТО_ПРОИСХОДИТ. Подключайтесь, все бесплатно.

Образовательная международная платформа Coursera открыла доступ к программам лучших университетов — многие ли кинулись образовываться? Онлайн-кинотеатры расщедрились на всякие акции — многие ли из нас подключились? Лучшие театры мира выкладывают в сеть постановки, которые мы и не мечтали увидеть — многие ли оценили? Кто-то впервые для себя открыл, что с Google Arts and Culture можно посмотреть музейные мировые коллекции. Кто-то уже обошел пол планеты с помощью Яндекс.Карт. Пенсионеры осваивают приложения по доставке продуктов, школьники смотрят Лекториум.ТВ. И так далее. Реальный мир прямо сейчас меняется под воздействием мира виртуального. Это и обсудят Иван Ямщиков, научный сотрудник Института Макса Планка в Лейпциге, представитель ABBYY и объяснятель всего, что связано с искусственным интеллектом; Андрей Нестеров, заместитель гендиректора крупного российского мультиплатформенного оператора; и телеведущий Александр Малич, генпродюсер Новой сцены Александринки и автор и ведущий Ютьюб-канала «Хот Культур».

Регистрация по ссылке. Трансляцию "#ЧТО_ПРОИСХОДИТ: онлайн-контент и биг дата" смотрите здесь. 6 апреля, в 19.00, готовьте вопросы. 18+

Александра Шеромова