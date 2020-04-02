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Для аналитиков горячий сезон: исследовать, как изменяются наши интернет-пристрастия во времена, когда гулять можно только в интернете. 6 апреля Ассоциация выпускников СПбГУ и Social Club продолжат изучать новую реальность в лекционном онлайн-проекте #ЧТО_ПРОИСХОДИТ. Подключайтесь, все бесплатно.
Образовательная международная платформа Coursera открыла доступ к программам лучших университетов — многие ли кинулись образовываться? Онлайн-кинотеатры расщедрились на всякие акции — многие ли из нас подключились? Лучшие театры мира выкладывают в сеть постановки, которые мы и не мечтали увидеть — многие ли оценили? Кто-то впервые для себя открыл, что с Google Arts and Culture можно посмотреть музейные мировые коллекции. Кто-то уже обошел пол планеты с помощью Яндекс.Карт. Пенсионеры осваивают приложения по доставке продуктов, школьники смотрят Лекториум.ТВ. И так далее. Реальный мир прямо сейчас меняется под воздействием мира виртуального. Это и обсудят Иван Ямщиков, научный сотрудник Института Макса Планка в Лейпциге, представитель ABBYY и объяснятель всего, что связано с искусственным интеллектом; Андрей Нестеров, заместитель гендиректора крупного российского мультиплатформенного оператора; и телеведущий Александр Малич, генпродюсер Новой сцены Александринки и автор и ведущий Ютьюб-канала «Хот Культур».
Регистрация по ссылке. Трансляцию "#ЧТО_ПРОИСХОДИТ: онлайн-контент и биг дата" смотрите здесь. 6 апреля, в 19.00, готовьте вопросы. 18+
Александра Шеромова
Эстрадная певица, экс-участница группы «Рефлекс» Елена Максимова — мастерица перевоплощений. Среди других побед Максимовой — статус полуфиналистки проекта «Голос», а еще раньше — финалистки «Новой волны». 6 апреля Елена выступит в прямом эфире "Фонтанки".
Лев Яковлевич закрепился в нашем сознании как историк; кто-то знает, что он и экономист; но немногие в курсе, что был он и фрезеровщиком — не заурядным, а как утверждает, «худшим в истории СССР». С 7 апреля по вторникам слушаем три классные онлайн-лекции, юбилейный цикл «Лев Лурье - 70 лет».
Каким становится искусство, если его автор — сам искусственный? И если произведения уже создаются с помощью роботов, метаданных и дронов — может быть, свою лепту внесет и нынешняя наша самоизоляция в онлайне? Об этом и много другом расскажет 7 апреля на онлайн-вебинаре Дмитрий Озерков, заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа.
Школа создавалась еще на заре индустриальной революции и в принципе готовила к выходу на завод. Даже тогда, когда готовить надо было к чему-то другому и иначе. Как будет меняться образование сейчас, когда сама жизнь, как говорится, подталкивает? 9 апреля «Прямая речь» транслирует дискуссию.
Музей Ахматовой продолжает проект «Коллекция Фонтанного Дома», в котором рассказывают не только о малоизвестных экспонатах – у известных тоже бывают малоизвестные истории — вот их и рассказывают сотрудники разных отделов. Например, 5 апреля можно узнать о скульптурном портрете Осипа Мандельштама: откуда появился, чем так примечателен и почему это еще и портрет эпохи.
Летний фестиваль «Точка доступа» сориентировался очень быстро и объявил сбор заявок на спонтанную онлайн-программу. Первый творческий итог можно будет увидеть 31 марта