Лев Лурье расскажет про новых петербуржцев, революционеров, силовиков и про себя

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Лев Яковлевич закрепился в нашем сознании как историк; кто-то знает, что он и экономист; но немногие в курсе, что был он и фрезеровщиком — не заурядным, а как утверждает, «худшим в истории СССР». С 7 апреля по вторникам слушаем три классные онлайн-лекции, юбилейный цикл «Лев Лурье – 70 лет» (12+).

Когда из Москвы в Петербург начали переезжать бизнесы и госструктуры, Лев Лурье стал чем-то вроде «курсов по адаптации». Объясняет переехавшим, чем Петербург феноменален: начиная с того, что у нас больше всего зданий, построенных до 1914-го — завершая особенностями местной преступности. И, в свою очередь, наблюдает, как «понаехавшие» становятся петербуржцами. На первой лекции нам покажут скрытые механизмы, которые только Петербург умеет использовать, присваивая «понаехавших». Вторая — о противостоянии оппозиционеров и силовиков. Сам Лев Лурье, будучи второкурсником ЛГУ, основал с товарищами оппозиционную ячейку, в силу чего имел сеанс общения с сотрудниками райотдела КГБ. После чего и перестал быть студентом, а стал заводским фрезеровщиком. А затем и худшим фрезеровщиком, едва не убив по неосторожности горизонтальной фрезой важного обкомовского чиновника в ходе его рокового визита на завод. Это, получается, мы плавно перетекаем в третью лекцию Льва Яковлевича о нем самом, тем более что это возможность послушать о многом и многих еще.

Трижды поздравляем Льва Яковлевича с 70-летием по расписанию:

7 апреля - «Как становятся петербуржцами. Механизмы приспособления к неласковому городу», лекция также будет транслироваться на сайте #безантракта,

14 апреля – «Революционеры против силовиков»,

21 апреля – «Моя жизнь в Ленинграде – Петербурге от 1950-х по 2020-е».

Начало всех лекций в 19.30.

Александра Шеромова