Лев Яковлевич закрепился в нашем сознании как историк; кто-то знает, что он и экономист; но немногие в курсе, что был он и фрезеровщиком — не заурядным, а как утверждает, «худшим в истории СССР». С 7 апреля по вторникам слушаем три классные онлайн-лекции, юбилейный цикл «Лев Лурье – 70 лет» (12+).
Когда из Москвы в Петербург начали переезжать бизнесы и госструктуры, Лев Лурье стал чем-то вроде «курсов по адаптации». Объясняет переехавшим, чем Петербург феноменален: начиная с того, что у нас больше всего зданий, построенных до 1914-го — завершая особенностями местной преступности. И, в свою очередь, наблюдает, как «понаехавшие» становятся петербуржцами. На первой лекции нам покажут скрытые механизмы, которые только Петербург умеет использовать, присваивая «понаехавших». Вторая — о противостоянии оппозиционеров и силовиков. Сам Лев Лурье, будучи второкурсником ЛГУ, основал с товарищами оппозиционную ячейку, в силу чего имел сеанс общения с сотрудниками райотдела КГБ. После чего и перестал быть студентом, а стал заводским фрезеровщиком. А затем и худшим фрезеровщиком, едва не убив по неосторожности горизонтальной фрезой важного обкомовского чиновника в ходе его рокового визита на завод. Это, получается, мы плавно перетекаем в третью лекцию Льва Яковлевича о нем самом, тем более что это возможность послушать о многом и многих еще.
Трижды поздравляем Льва Яковлевича с 70-летием по расписанию:
7 апреля - «Как становятся петербуржцами. Механизмы приспособления к неласковому городу», лекция также будет транслироваться на сайте #безантракта,
14 апреля – «Революционеры против силовиков»,
21 апреля – «Моя жизнь в Ленинграде – Петербурге от 1950-х по 2020-е».
Начало всех лекций в 19.30.
Александра Шеромова
Каким становится искусство, если его автор — сам искусственный? И если произведения уже создаются с помощью роботов, метаданных и дронов — может быть, свою лепту внесет и нынешняя наша самоизоляция в онлайне? Об этом и много другом расскажет 7 апреля на онлайн-вебинаре Дмитрий Озерков, заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа.
Наверное, мало найдется людей, которые бы не слышали песню «Элис» («Элис знают все!») в исполнении Михаила Башакова. И еще один его хит — «Не парься, будь счастлив», кавер на Don’t Worry, Be Happy Бобби Макферрина. 7 апреля Башаков даст концерт в прямом эфире в студии «Фонтанки» в рамках нашего проекта #безантракта. 18+
7 апреля в прямом эфире пройдет "домашний" концерт Владимира Левкина. В прошлом - солист сверхпопулярной группы, он записал собственные альбомы, занялся социальной и благотворительной деятельностью, проведением фестивалей.
9 апреля в ДК Лурье обсуждаем на удаленке, что такое «правильное» воспитание. Когда-то Мурашова отметила, что именитые российские психологи (Выготский, к примеру) важные вещи пишут — но очень уж научно; а всякие западные пишут бойко и популярно, но не всегда это можно адаптировать к нашим реалиям. Поэтому книги Мурашовой написаны легко и с учетом российских обстоятельств — и лекции такие же.
Школа создавалась еще на заре индустриальной революции и в принципе готовила к выходу на завод. Даже тогда, когда готовить надо было к чему-то другому и иначе. Как будет меняться образование сейчас, когда сама жизнь, как говорится, подталкивает? 9 апреля «Прямая речь» транслирует дискуссию.
Наведаться в запасники Русского музея «реально» в обычное время не может даже научный сотрудник музея: вход разрешен только в сопровождении хранителя. ДК Лурье поможет попасть запасники Отдела новейших течений виртуально: не упускаем возможность 10 апреля.