

Фото: tochkadostupa.spb.ru/

Человеку нужен человек: фестиваль «Точка доступа» запускает спонтанную онлайн-программу

Рейтинг:

*

*

*

*

*

Эпидемии наносят не только численный урон населению и экономике, но и приносят, как показывает история, ощутимую художественную пользу. Во время эпидемии чумы поэт Бокаччо написал «Декамерон». На время холерного карантина в 1830 году поэт Пушкин самоизолировался в имении Большое Болдино и этот период стал одним из самых продуктивных в его творчестве. Авария в нью-йорскской энергосистеме в 1977 году стала импульсом для повсеместного распространения культуры хип-хопа. Теперь очередь за коронавирусом.

Летний фестиваль «Точка доступа» сориентировался очень быстро и объявил сбор заявок на спонтанную онлайн-программу. Первый творческий итог можно будет увидеть 31 марта в 19:25. «Адресат» Дехиара Гусева и команды #театрзакрыт – попытка воззвать к зрителю. В живом эфире дадут возможность прервать убийства. «Заходите, готовьтесь действительно хотеть, следуйте указаниям в видео, просто хотите сильно-сильно, и всё получится», — обещают авторы проекта.

До 25 марта артисты репетировали «Горе от ума», но карантин изменил планы радикально — теперь все сидят по домам и не разговаривают друг с другом. Впрочем, подготовительный процесс шел примерно так же: режиссер не разговаривал с актерами, а безмолвно давал им задания — письменно, звуково или визуально. Из реакций во всех предложенных формах и собирался материл для будущей постановки. С 1 по 30 апреля безмолвная и бесконтактная постановка «Горе, ум, медиа» — на смартфонах и компьютерах.

Гастрономический инстаграм-спектакль «Рецепт приедет» Артема Кузнецова прост, но продуктивен. В буквальном смысле. Участники будут пересылать друг другу рецепты и продукты для приготовления через курьера. Блюдо не должно быть слишком затейливым, так как на его приготовление дается лишь час прямого эфира. За время, пока что-то будет жариться, париться, вариться, тушиться, придется еще и порассуждать на выбранную предыдущим участником тему – даже совершенно незнакомую. Подключайтесь 1 апреля, с 12:00.

Перформанс «CoVibe-19» Маша Сапижак и Марго Румянцевой – попытка в условиях самоизоляции переосмыслить связь человека с бытовым пространством и его объектами через небытовое с ними взаимодействие. Большинство людей сейчас сидит дома, в окружении бытовых предметов – от кастрюлек до книг. Перечень привычен, но употребление их в каждом жилище может оказаться специфичным. Девять перформеров, задач, историй — и в итоге девять работ на стыке site-specific перформанса, театра объекта и кино-танца будут создаваться в течение 5 дней каждые 13 часов 20 минут. Смотрите с 1 апреля, с 13:00 в инстаграме.

«Единство одиночества» Элины Куликовой — онлайн-спектакль для одного зрителя, создающий ситуацию подобной встречи во времена social distancing. Обстоятельства и правительственные указы вынуждают людей самоизолироваться. Что не лучшим образом сказывается на психологическом состоянии. Много становится недоступным – например, встречи с друзьями или возможность заводить новые знакомства. Участникам интерактивного спектакля дадут возможность сделать один звонок, чтобы познакомиться с Идеальным Другом. Тем самым будет компенсирована потребность в желании быть услышанным и в общении с родственной душой. 2, 3 и 5 апреля, Продолжительность около 45 минут. Подробности по ссылке.

Перформанс «My-body-is-your-body» Кати Бондарь и Натальи Алексеевой можно смотреть, слушать, читать. И им даже можно будет управлять. Художница Катя Бондарь добровольно берет на себя функцию коллективного аватара посредством программы DISCORD. 3 апреля на четыре часа (с 14:00 до 18:00) она перестанет существовать как самостоятельная личность, отдав право виртуально распоряжаться собой всем желающим. Подробнее об участии читайте на сайте.

«Three's a crowd» – тоже разговор, но уже с большим количество желающих. После объявления карантина на пользователей Интернета посыпались онлайн-трансляции лекций, спектаклей, встреч и т.п. Участники Two's company выступают с щадящим психику предложением — создают нейтральную ситуацию, «пространство для свободного, искреннего разговора без ожиданий и сдерживающих социальных факторов, хотим смоделировать ситуацию обыкновенной беседы, как с лучшим другом». Соединение движения и слова расширит каналы коммуникации и упростит связи друг с другом. С 3 по 13 апреля, в 12.00 и 20.00, подробности на сайте.

«Бред» Артёма Материнского предложит послушать и/или посмотреть несколько сюжетов, которые вполне могут развиваться неподалеку от наблюдателя/слушателя или непосредственно с ним. Потенциальному участнику позволят самостоятельно выбрать пункт наблюдения – которое он сочтет максимально безопасным для себя. Но в определенный момент режиссер попросит его покинуть. «Изучая записи людей, страдающих ментальными расстройствами, историями, которыми они делятся в интернет-пространстве, я заметил, как понятие «бреда» эволюционирует в истории, как его репрезентация меняется в зависимости от смены политической конъюнктуры и социального устройства. «Бред» ломает время, пространство, связи между людьми», — поясняет Артём Материнский. Показ 7 апреля, 16:00.

18+

Наталия Эфендиева