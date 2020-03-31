Чтение в самоизоляции: 9 лучших книг марта — о гендере, войне, силе духа и азартных играх

31 марта 2020, 14:41

В этой подборке нет ни одной книги о коронавирусе, зато есть много полезных на время самоизоляции изданий. Антиутопия о женской власти; считавшийся непереводимым роман о кладбище; жизнеутверждающие комиксы о силе человеческого духа. «Фонтанка» рассказывает о лучших новинках марта и объясняет, чем они помогут во время эпидемии.

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