Фото: pixabay.com
Пандемия нас разобщает или сближает? Как реагируют местные сообщества на угрозу? Что происходит в масштабах государства — и в масштабах семьи? 2 апреля ЕУСПб будет вещать онлайн-дискуссию экспертов. Можно задавать свои вопросы. Все бесплатно.
Разговор актуальнейший еще и потому, что оба ученых — и Виктор Вахштайн из Московской высшей школы социальных и экономических наук, и Михаил Соколов из ЕУСПб —прибыли «с фронтов». Были в Италии в разгар эпидемии (разумеется, все положенные прибывшим «оттуда» процедуры соблюдены). И видели происходящее не просто глазами обывателя, но глазами социолога. Примечательно, что сама дискуссия планировалась давно, еще до «короны» — как одно из событий к 25-летию ЕУСПб. Называлась она, впрочем, тоже величаво: «Социология судьбы: рок, сожаление, необходимость». Эпидемия просто сделала тему «судьбы» более выпуклой. Речь пойдет о том, что миллионы людей сейчас переживают сходный опыт. Когда в мирное время такое бывало? У Виктора Вахштайна есть ремарка в паблике: «Хипстерский урбанизм столько слов положил на то, чтобы вытащить людей из их «нор». Публичное пространство! Мероприятия! Коллективный досуг! Третье место! Но вот на смену хипстерскому урбанизму пришел урбанизм карантинный. Мероприятия – по скайпу. Третье место – холодильник. Публичное пространство – балкон. Коллективный досуг – в соцсетях...» И это, мягко говоря, не единственная большая перемена. Разговор поддержит ректор ЕУСПб Вадим Волков.
Трансляция будет по ссылке 2 апреля в 19.00.
Александра Шеромова
Летний фестиваль «Точка доступа» сориентировался очень быстро и объявил сбор заявок на спонтанную онлайн-программу. Первый творческий итог можно будет увидеть 31 марта
Трудно пребывать в самоизоляции вдалеке от близких. А быть в самоизоляции с близкими безвылазно — порой и того тяжелее. Лекторий «Прямая речь» проводит 2 апреля лекцию-вебинар «Психология во время кризиса».
Формат лекция+кино прекрасно себя показал на декабристском «Союзе спасения» — и в ДК Лурье решили продолжить. Тем более что подоспел фильм по определению не рядовой: «Офицер и шпион» Романа Полански. 29 марта внимаем Льву Лурье и Валерию Дымшицу онлайн.
Устроители «Тотального диктанта» пока свернули акцию до лучших времен (до осени), зато проведут целый семичасовой онлайн-марафон ТД. Как и намеревались, 4 апреля.
Музей Ахматовой продолжает проект «Коллекция Фонтанного Дома», в котором рассказывают не только о малоизвестных экспонатах – у известных тоже бывают малоизвестные истории — вот их и рассказывают сотрудники разных отделов. Например, 5 апреля можно узнать о скульптурном портрете Осипа Мандельштама: откуда появился, чем так примечателен и почему это еще и портрет эпохи.
Необязательно выходить из дома, чтобы хорошенько попсиховать: достаточно полистать новостную ленту. Такого рода стресс хуже вируса или он может быть полезным? Объяснят в ДК Лурье, онлайн, 5 апреля.