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Видные ученые поспорят про судьбу, рок и социологию эпидемии

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Пандемия нас разобщает или сближает? Как реагируют местные сообщества на угрозу? Что происходит в масштабах государства — и в масштабах семьи? 2 апреля ЕУСПб будет вещать онлайн-дискуссию экспертов. Можно задавать свои вопросы. Все бесплатно.

Разговор актуальнейший еще и потому, что оба ученых — и Виктор Вахштайн из Московской высшей школы социальных и экономических наук, и Михаил Соколов из ЕУСПб —прибыли «с фронтов». Были в Италии в разгар эпидемии (разумеется, все положенные прибывшим «оттуда» процедуры соблюдены). И видели происходящее не просто глазами обывателя, но глазами социолога. Примечательно, что сама дискуссия планировалась давно, еще до «короны» — как одно из событий к 25-летию ЕУСПб. Называлась она, впрочем, тоже величаво: «Социология судьбы: рок, сожаление, необходимость». Эпидемия просто сделала тему «судьбы» более выпуклой. Речь пойдет о том, что миллионы людей сейчас переживают сходный опыт. Когда в мирное время такое бывало? У Виктора Вахштайна есть ремарка в паблике: «Хипстерский урбанизм столько слов положил на то, чтобы вытащить людей из их «нор». Публичное пространство! Мероприятия! Коллективный досуг! Третье место! Но вот на смену хипстерскому урбанизму пришел урбанизм карантинный. Мероприятия – по скайпу. Третье место – холодильник. Публичное пространство – балкон. Коллективный досуг – в соцсетях...» И это, мягко говоря, не единственная большая перемена. Разговор поддержит ректор ЕУСПб Вадим Волков.

Трансляция будет по ссылке 2 апреля в 19.00.

Александра Шеромова