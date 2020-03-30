

Фото: vk.com/kolmantruth

Психолог расскажет, как уживаться друг с другом в самоизоляции

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Трудно пребывать в самоизоляции вдалеке от близких. А быть в самоизоляции с близкими безвылазно — порой и того тяжелее. Лекторий «Прямая речь» проводит 2 апреля лекцию-вебинар «Психология во время кризиса».

Психолог Александр Колмановский уже предупредил: «Главное – понять: боюсь не только я. Боятся все». А вместе не так и страшно. Колмановский больше фокусируется на психологии отношений, и еще недавние его семинары включали в себя проблемы вроде «как объяснить жене, что я редко дарю ей цветы не потому, что не люблю ее». Но и тогда были вопросы, ставшие сейчас особенно актуальными: «как стимулировать моих нерадивых сотрудников?» (которые теперь на удаленке), «как оградить себя от назойливости родных?» (если все в условиях карантина). И прибавились новые вопросы: «Как быть со своими страхами, что закончатся деньги, что надо перестраивать всю свою жизнь, что все заразятся?», «Как быть с чужой нервозностью?», «Отгораживаться ли от этого или, наоборот, утешать взволнованного человека?». Ну и хит-парад вопросов про детей: вот они дома, изнывают от скуки, а я преподаватель, мне весь день онлайн-занятия со студентами вести надо! Сам Александр Колмановский невозмутим и считает, что проведенное в самоизоляции время даст нам «опыт, из которого можно извлечь замечательную выгоду». Главное — провести это время правильно.

Леция-вебинар — формат, где можно и спикеру внимать, и свой вопрос задать, и послушать, что эксперт отвечает на вопросы других. Встречаемся онлайн 2 апреля в 19.30, подробности по ссылке.

Александра Шеромова