Фото: vk.com/kolmantruth
Трудно пребывать в самоизоляции вдалеке от близких. А быть в самоизоляции с близкими безвылазно — порой и того тяжелее. Лекторий «Прямая речь» проводит 2 апреля лекцию-вебинар «Психология во время кризиса».
Психолог Александр Колмановский уже предупредил: «Главное – понять: боюсь не только я. Боятся все». А вместе не так и страшно. Колмановский больше фокусируется на психологии отношений, и еще недавние его семинары включали в себя проблемы вроде «как объяснить жене, что я редко дарю ей цветы не потому, что не люблю ее». Но и тогда были вопросы, ставшие сейчас особенно актуальными: «как стимулировать моих нерадивых сотрудников?» (которые теперь на удаленке), «как оградить себя от назойливости родных?» (если все в условиях карантина). И прибавились новые вопросы: «Как быть со своими страхами, что закончатся деньги, что надо перестраивать всю свою жизнь, что все заразятся?», «Как быть с чужой нервозностью?», «Отгораживаться ли от этого или, наоборот, утешать взволнованного человека?». Ну и хит-парад вопросов про детей: вот они дома, изнывают от скуки, а я преподаватель, мне весь день онлайн-занятия со студентами вести надо! Сам Александр Колмановский невозмутим и считает, что проведенное в самоизоляции время даст нам «опыт, из которого можно извлечь замечательную выгоду». Главное — провести это время правильно.
Леция-вебинар — формат, где можно и спикеру внимать, и свой вопрос задать, и послушать, что эксперт отвечает на вопросы других. Встречаемся онлайн 2 апреля в 19.30, подробности по ссылке.
Александра Шеромова
30 марта «Фонтанка» в рамках проекта #безантракта покажет спектакль Большого театра кукол «Рикки-Тикки-Тави». Герои спектакля, которых играют молодые актеры БТК, представлены на сцене с помощью кукол, масок и необычных костюмов. Постановка наполнена танцами и пластическими номерами.
Формат лекция+кино прекрасно себя показал на декабристском «Союзе спасения» — и в ДК Лурье решили продолжить. Тем более что подоспел фильм по определению не рядовой: «Офицер и шпион» Романа Полански. 29 марта внимаем Льву Лурье и Валерию Дымшицу онлайн.
Устроители «Тотального диктанта» пока свернули акцию до лучших времен (до осени), зато проведут целый семичасовой онлайн-марафон ТД. Как и намеревались, 4 апреля.
С 19 марта в кино — «Тайная жизнь», новый фильм патриарха американского кино Терренса Малика, автора «Пустошей», «Дней жатвы» и «Тонкой красной линии». Действие происходит во время Второй Мировой в Австрии, главный герой — реальный персонаж, канонизированный католической церковью Франц Егерштеттер.
19 марта в кинотеатрах начнут показывать «Аферу в Майами», хитро скроенный шпионский триллер француза Оливье Ассайяса, автора «Облаков Зильс-Марии» и «Персонального покупателя».
С 19 марта в кино начнут показывать «Троллей» — продолжение вполне успешного мультика студии Dreamworks. Про веселых разноцветных существ, которые поют песенки, обнимаются и вообще не знают горя. Сиквел представляет своеобразный батл между героями, которые все вместе пытаются победить злодейку-рокершу, что норовит обесцветить их пеструю вселенную.