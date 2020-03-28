

Фото: vk.com/r_uslugi

Группа "Ритуальные услуги" сыграет онлайн на "Фонтанке"

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В рамках онлайн-фестиваля "Без антракта" в эфире "Фонтанки" стартует программа "Сами по себе", в которой зрителям будут представлены молодые певцы и музыкальные группы.

Среди участников запланированы как уже популярные артисты, так и те, кто только начал свое восхождение на музыкальный Олимп. Первый эфир пройдет 28 марта в 21.00 на сайте проекта, наши гости — молодой петербургский дуэт "Ритуальные Услуги", участники лейбла Ionoff Music.

Коллектив существует с 2018 года, за это время дуэт записал два полноформатных альбома, а также сыграл на ряде модных фестивалей. Коллектив состоит из двух девушек: Любовь Романенкова играет на басу и поет, вторая участница — Мария Блинова — также поет и играет на флейте. Музыкальный стиль "Ритуальных услуг" можно определить абстрактным словом "инди" — это легкая музыка в сопровождении чувственного женского вокала. Тематически песни рассказывают о жизни нового российского поколения – вечеринки, влюбленности, вопросы доверия и предательства и многое другое.

"Фонтанка.ру"