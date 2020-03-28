Фото: vk.com/r_uslugi
В рамках онлайн-фестиваля "Без антракта" в эфире "Фонтанки" стартует программа "Сами по себе", в которой зрителям будут представлены молодые певцы и музыкальные группы.
Среди участников запланированы как уже популярные артисты, так и те, кто только начал свое восхождение на музыкальный Олимп. Первый эфир пройдет 28 марта в 21.00 на сайте проекта, наши гости — молодой петербургский дуэт "Ритуальные Услуги", участники лейбла Ionoff Music.
Коллектив существует с 2018 года, за это время дуэт записал два полноформатных альбома, а также сыграл на ряде модных фестивалей. Коллектив состоит из двух девушек: Любовь Романенкова играет на басу и поет, вторая участница — Мария Блинова — также поет и играет на флейте. Музыкальный стиль "Ритуальных услуг" можно определить абстрактным словом "инди" — это легкая музыка в сопровождении чувственного женского вокала. Тематически песни рассказывают о жизни нового российского поколения – вечеринки, влюбленности, вопросы доверия и предательства и многое другое.
"Фонтанка.ру"
ОТМЕНА В спектакле появятся авторы первого ряда XIX века: Тургенев, Гончаров, Лесков, Толстой, Достоевский. Возможно, Островский и Пушкин. Однако режиссер, чьи постановки временами воспринимаются как провокационные, не был бы самим собой, если бы сосредоточился на собственно произведениях. Его интересует более глобальная тема – например, как классике живется в современности.
Звезда мировой сцены, скрипач-виртуоз Эдвин Мартон, чьи композиции принесли нам олимпийское золото и победу на Евровидении-2008, выступит 28 марта в эфире #безантракта. Подключайтесь в 19.00, чтобы услышать жемчужины мировой скрипичной классики и популярные современные хиты.
Каждый приспосабливается к новой реальности, как может — и чем быстрее, тем лучше. Вот поэт, публицист, лауреат «Большой книги» и «Нацбеста» Дмитрий Быков уже приспособился. Лекцию «Гарри Поттер и коронавирус» он читает 29 марта онлайн — из московского лектория «Прямая речь». Подключаться могут и петербуржцы.
В эфире #безантракта - спектакль театра «Мастерская» «Винни Пух и все-все-все», поставленный режиссером Галиной Бызгу. Как и все работы режиссера, спектакль, предназначен для всей семьи.
ОТМЕНА 29 марта в прямом эфире в рамках онлайн-фестиваля #безантракта ТЮЗ покажет свою новую постановку «Ромео и Джульетта». Премьера классического шекспировского сюжета состоялась совсем недавно — в феврале 2020 года.
ПЕРЕНОС. 31 марта и 1 апреля пройдет онлайн-премьера спектакля Андрия Жолдака «Нана». Для дебюта на Новой сцене Александринского театра знаменитый режиссер выбрал роман Эмиля Золя «Нана». НО для Жолдака любой текст служит лишь импульсом, рождающим театральные сновидения и фантазии, побуждая погрузиться в глубины человеческой психики.