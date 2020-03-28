Фото: предоставлено организаторами
Звезда мировой сцены, скрипач-виртуоз Эдвин Мартон, чьи композиции принесли нам олимпийское золото и победу на Евровидении-2008, выступит 28 марта в эфире #безантракта. Подключайтесь в 19.00, чтобы услышать жемчужины мировой скрипичной классики и популярные современные хиты.
С 28 марта онлайн-фестиваль #безантракта изменит формат вещания. Вместо путешествий по театральным и концертным залам Петербурга зрители смогут в один клик переместиться в другие города и страны: каждый вечер в прямом эфире будут проходить встречи с российскими и мировыми звездами. Кроме того, вы сможете не только стать зрителем домашнего онлайн-концерта, но и задать вопросы в режиме лайф.
Захватывающее мировое турне начнется уже 28 марта в 19.00. Первым гостем #безантракта станет звезда мировой сцены, скрипач-виртуоз Эдвин Мартон, чьи композиции принесли нам олимпийское золото и победу на Евровидении-2008. Лауреат премии «Эмми» и обладатель скрипки Страдивари 1699 года в прямом эфире исполнит жемчужины мировой скрипичной классики и популярные современные хиты.
Смотрите на основной странице #безантракта.
«Фонтанка.ру»
ОТМЕНА В спектакле появятся авторы первого ряда XIX века: Тургенев, Гончаров, Лесков, Толстой, Достоевский. Возможно, Островский и Пушкин. Однако режиссер, чьи постановки временами воспринимаются как провокационные, не был бы самим собой, если бы сосредоточился на собственно произведениях. Его интересует более глобальная тема – например, как классике живется в современности.
В рамках онлайн-фестиваля "Без антракта" в эфире "Фонтанки" стартует программа "Сами по себе", в которой зрителям будут представлены молодые певцы и музыкальные группы. ервый эфир пройдет 28 марта в 21.00, наши гости — молодой петербургский дуэт "Ритуальные Услуги", участники лейбла Ionoff Music.
Каждый приспосабливается к новой реальности, как может — и чем быстрее, тем лучше. Вот поэт, публицист, лауреат «Большой книги» и «Нацбеста» Дмитрий Быков уже приспособился. Лекцию «Гарри Поттер и коронавирус» он читает 29 марта онлайн — из московского лектория «Прямая речь». Подключаться могут и петербуржцы.
В эфире #безантракта - спектакль театра «Мастерская» «Винни Пух и все-все-все», поставленный режиссером Галиной Бызгу. Как и все работы режиссера, спектакль, предназначен для всей семьи.
ОТМЕНА 29 марта в прямом эфире в рамках онлайн-фестиваля #безантракта ТЮЗ покажет свою новую постановку «Ромео и Джульетта». Премьера классического шекспировского сюжета состоялась совсем недавно — в феврале 2020 года.
ПЕРЕНОС. 31 марта и 1 апреля пройдет онлайн-премьера спектакля Андрия Жолдака «Нана». Для дебюта на Новой сцене Александринского театра знаменитый режиссер выбрал роман Эмиля Золя «Нана». НО для Жолдака любой текст служит лишь импульсом, рождающим театральные сновидения и фантазии, побуждая погрузиться в глубины человеческой психики.