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Триумфатор «Евровидения» и «Эмми» исполнит мировые хиты в эфире #безантракта

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Звезда мировой сцены, скрипач-виртуоз Эдвин Мартон, чьи композиции принесли нам олимпийское золото и победу на Евровидении-2008, выступит 28 марта в эфире #безантракта. Подключайтесь в 19.00, чтобы услышать жемчужины мировой скрипичной классики и популярные современные хиты.

С 28 марта онлайн-фестиваль #безантракта изменит формат вещания. Вместо путешествий по театральным и концертным залам Петербурга зрители смогут в один клик переместиться в другие города и страны: каждый вечер в прямом эфире будут проходить встречи с российскими и мировыми звездами. Кроме того, вы сможете не только стать зрителем домашнего онлайн-концерта, но и задать вопросы в режиме лайф.

Захватывающее мировое турне начнется уже 28 марта в 19.00. Первым гостем #безантракта станет звезда мировой сцены, скрипач-виртуоз Эдвин Мартон, чьи композиции принесли нам олимпийское золото и победу на Евровидении-2008. Лауреат премии «Эмми» и обладатель скрипки Страдивари 1699 года в прямом эфире исполнит жемчужины мировой скрипичной классики и популярные современные хиты.

Смотрите на основной странице #безантракта.

«Фонтанка.ру»