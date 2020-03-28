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Дмитрий Быков объяснит, как Волдеморт спровоцировал коронавирус

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Каждый приспосабливается к новой реальности, как может — и чем быстрее, тем лучше. Вот поэт, публицист, лауреат «Большой книги» и «Нацбеста» Дмитрий Быков уже приспособился. Лекцию «Гарри Поттер и коронавирус» он читает 29 марта онлайн — из московского лектория «Прямая речь». Подключаться могут и петербуржцы.

Выступление в «жанре фанфика» предназначено для детей старше десяти «и их родителей». Быков будет изобретать «любительское, фанское» продолжение семитомного романа Джоан Роулинг. Прозаик верит: эпидемия коронавируса — дочь Волдеморта. И повзрослевшему (в 2020 году герою должно быть больше тридцати лет) Гарри Поттеру предстоит сражаться именно с этой заразой.

«Если говорить серьезно, то ведь мы все с вами предчувствовали что-то подобное. Роулинг писала именно о том, как весь мир замер на пороге великих потрясений. Вот эти великие потрясения и пришли», — отмечает Дмитрий Быков.

Если дослушаете лекцию до конца, то узнаете, кто имеет повышенные шансы пережить катастрофу.

Присоединиться можно в 11.30, подробности по ссылке. 10+.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»