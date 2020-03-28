Фото: официальная страница в Facebook
Каждый приспосабливается к новой реальности, как может — и чем быстрее, тем лучше. Вот поэт, публицист, лауреат «Большой книги» и «Нацбеста» Дмитрий Быков уже приспособился. Лекцию «Гарри Поттер и коронавирус» он читает 29 марта онлайн — из московского лектория «Прямая речь». Подключаться могут и петербуржцы.
Выступление в «жанре фанфика» предназначено для детей старше десяти «и их родителей». Быков будет изобретать «любительское, фанское» продолжение семитомного романа Джоан Роулинг. Прозаик верит: эпидемия коронавируса — дочь Волдеморта. И повзрослевшему (в 2020 году герою должно быть больше тридцати лет) Гарри Поттеру предстоит сражаться именно с этой заразой.
«Если говорить серьезно, то ведь мы все с вами предчувствовали что-то подобное. Роулинг писала именно о том, как весь мир замер на пороге великих потрясений. Вот эти великие потрясения и пришли», — отмечает Дмитрий Быков.
Если дослушаете лекцию до конца, то узнаете, кто имеет повышенные шансы пережить катастрофу.
Присоединиться можно в 11.30, подробности по ссылке. 10+.
Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»
В эфире #безантракта - спектакль театра «Мастерская» «Винни Пух и все-все-все», поставленный режиссером Галиной Бызгу. Как и все работы режиссера, спектакль, предназначен для всей семьи.
Популярный эстрадный певец Александр Малинин выступит для читателей «Фонтанки» в прямом эфире. Петь он будет не один, а вместе со своей дочерью Устиньей. Для интернет-аудитории они исполнят романсы — свои самые любимые.
Формат лекция+кино прекрасно себя показал на декабристском «Союзе спасения» — и в ДК Лурье решили продолжить. Тем более что подоспел фильм по определению не рядовой: «Офицер и шпион» Романа Полански. 29 марта внимаем Льву Лурье и Валерию Дымшицу онлайн.
Устроители «Тотального диктанта» пока свернули акцию до лучших времен (до осени), зато проведут целый семичасовой онлайн-марафон ТД. Как и намеревались, 4 апреля.
ОТМЕНА 29 марта в прямом эфире в рамках онлайн-фестиваля #безантракта ТЮЗ покажет свою новую постановку «Ромео и Джульетта». Премьера классического шекспировского сюжета состоялась совсем недавно — в феврале 2020 года.
Теперь неважно, что фестиваль проводит московский, а не петербургский офис «Архэ»: вещают онлайн, значит, все приглашены, да еще бесплатно. Антрополог, астрофизик, военврач — то, что нужно на сон грядущий.