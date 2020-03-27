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Теперь неважно, что фестиваль проводит московский, а не петербургский офис «Архэ»: вещают онлайн, значит, все приглашены, да еще бесплатно. Антрополог, астрофизик, военврач — то, что нужно на сон грядущий.
Строго говоря, ночные эфиры уже начались, но вы ничего не пропустили. Уже прошедшие ночные лекции можно посмотреть в любое время. Например, послушать неунывающего Станислава Дробышевского, палеонтолога, который рассказывает вовсе не о коронавирусе — а о дриопитеке, человекообразной обезьяне, жившей около 10 миллионов лет назад. Находили их останки давно, но фрагментарные, а сейчас облик этих красавцев реконструировали на компьютере. Или вот уже антрополог Александра Архипова в другом ночном эфире говорит злободневное: «Мы сражаемся не только с эпидемией, мы сражаемся с инфодемией». Это она цитирует главу ВОЗ, который гневался на фейковые новости о covid-2019 — но антропологи и фольклористы как раз и изучают «народное творчество», в том числе фейки. Уже в прямом ночном эфире будем внимать одному из видных астрофизиков-популяризаторов, Сергею Попову — он поведает, что новенького произошло в его профессиональной сфере. И, наконец, военврач-токсиколог Алексей Водовозов будет вести даже не ночной прием, а, как написано, «ночной дозор».
Все прежние лекции и расписание будущих — по ссылке. До 29 марта, с 23.00 и примерно до часу ночи, бесплатно, но можно помочь проекту, чтобы он продолжился.
Александра Шеромова
ОТМЕНА В спектакле появятся авторы первого ряда XIX века: Тургенев, Гончаров, Лесков, Толстой, Достоевский. Возможно, Островский и Пушкин. Однако режиссер, чьи постановки временами воспринимаются как провокационные, не был бы самим собой, если бы сосредоточился на собственно произведениях. Его интересует более глобальная тема – например, как классике живется в современности.
Формат лекция+кино прекрасно себя показал на декабристском «Союзе спасения» — и в ДК Лурье решили продолжить. Тем более что подоспел фильм по определению не рядовой: «Офицер и шпион» Романа Полански. 29 марта внимаем Льву Лурье и Валерию Дымшицу онлайн.
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