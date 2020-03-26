Выйти из изоляции: что показал третий сезон «Мира Дикого Запада»

26 марта 2020, 14:54

Стриминговые сервисы показывают третий сезон сериала HBO «Мир Дикого Запада», фантастической саги про гигантский парк развлечений и населяющих его андроидов. По иронии судьбы, как раз когда все зрители оказались в изоляции из-за карантина, герои фильма вышли из родного парка — чтобы убедиться, что наш мир от воображаемого ничем не отличается.

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