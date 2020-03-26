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27 марта Ассоциация выпускников СПбГУ начинает целый онлайн-цикл, бесплатный, из Social club. Под невозмутимым названием «#ЧТО_ПРОИСХОДИТ». Первую лекцию цикла прочтет молекулярный биолог и известный научный журналист Ирина Якутенко. Лекция будет вестись из Германии, где она застряла.
«По фейсбуку опять начало гулять утверждение «Нам коронавирус не страшен, мы в мае/июле/сентябре прошлого года уже переболели им: еще думали, что за подозрительная такая простуда с жутким кашлем, чуть не померли и вообще». Спешу разочаровать «переболевших»: совершенно точно вы болели не COVID-19….». Это Ирина запостила из Германии. Как и селфи на безлюдном фоне Бранденбургских ворот. Подробности будут в грядущем телемосте.
Это не строго говоря лекция: прямо сразу можно будет задавать вопросы — Якутенко, напомним, уже много чего объясняла в своих статьях и лекциях (ну и в книге «Воля и самоконтроль»). Но все же спикер постарается на пальцах объяснить, почему коронавирус не был искусственно создан в какой-то лаборатории. И что делать, когда карантин нам надоест. И откуда столько гипотез и версий. И есть ли надежда, что летом вирус будет чувствовать себя плохо, а мы, соответственно, хорошо.
Модерировать встречу будет корреспондент «Эха Москвы» Арсений Веснин. Трансляция начнется 27 марта в 19.00, ссылку вышлют после регистрации. Бесплатно.
Александра Шеромова
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