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#безантракта: онлайн-показ спектакля «Крокодил души моей» театра Эстрады

«Если боитесь одиночества, то не женитесь», – это слова Антона Павловича Чехова. Он сам был убежденным холостяком до тех пор, пока не повстречал актрису МХТ Ольгу Книппер. Со своей невестой, а затем супругой, большую часть времени они проводили порознь, зато постоянно писали друг другу письма. «Крокодил души моей» – именно так в нежной переписке называл свою жену русский писатель Антон Чехов и так же озаглавили новый спектакль в петербургском Театре Эстрады.

Молодые артисты попытались увязать век XIX с веком XX, что сделать, кажется, не так и сложно, ведь истории о вечном поиске кого-то другого, кто должен спасти от обыденности, скуки, бессмысленности жизни, одиночества, спасти от самого себя – актуальности не утратили. И долго еще не утратят.

В спектакле заняты: А. Кастрица, А. Кипина, А. Кухоткина, А. Лазо, М. Насырова, О. Павлюкова, А. Савастова, А. Хиппонен, Д. Мамонов, К. Галстян, К.Петров, А. Шильников, А. Шпунгин, А. Янко, А. Алексин.

Спектакль покажут онлайн на странице tv.fontanka.ru. Начало в 19.00. 12+.

«Фонтанка.ру»