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«Если боитесь одиночества, то не женитесь», – это слова Антона Павловича Чехова. Он сам был убежденным холостяком до тех пор, пока не повстречал актрису МХТ Ольгу Книппер. Со своей невестой, а затем супругой, большую часть времени они проводили порознь, зато постоянно писали друг другу письма. «Крокодил души моей» – именно так в нежной переписке называл свою жену русский писатель Антон Чехов и так же озаглавили новый спектакль в петербургском Театре Эстрады.
Молодые артисты попытались увязать век XIX с веком XX, что сделать, кажется, не так и сложно, ведь истории о вечном поиске кого-то другого, кто должен спасти от обыденности, скуки, бессмысленности жизни, одиночества, спасти от самого себя – актуальности не утратили. И долго еще не утратят.
В спектакле заняты: А. Кастрица, А. Кипина, А. Кухоткина, А. Лазо, М. Насырова, О. Павлюкова, А. Савастова, А. Хиппонен, Д. Мамонов, К. Галстян, К.Петров, А. Шильников, А. Шпунгин, А. Янко, А. Алексин.
Спектакль покажут онлайн на странице tv.fontanka.ru. Начало в 19.00. 12+.
«Фонтанка.ру»
26 марта театральный критик и педагог Юлия Осеева прочитает лекцию «Азбука театра post», а 27 марта в онлайн-режиме состоится творческая встреча с Дмитрием Волкостреловым и Ксенией Перетрухиной «Что хотел сказать автор».
День театра «Фонтанка» предлагает завершить в театре «Мюзик-холл». 27 марта оркестр, солисты и хор специально соберутся перед камерами, чтобы под управлением маэстро Фабио Мастранджело подарить онлайн-аудитории программу избранного из мирового оперного наследия.
27 марта Ассоциация выпускников СПбГУ начинает целый онлайн-цикл, бесплатный, из Social club. Под невозмутимым названием «#ЧТО_ПРОИСХОДИТ». Первую лекцию цикла прочтет молекулярный биолог и известный научный журналист Ирина Якутенко. Лекция будет вестись из Германии, где она застряла.
28 марта в 15.00 в прямом эфире из ТЮЗа все желающие смогут посмотреть спектакль «Лев, колдунья и платяной шкаф» по «Хроникам Нарнии». Возрастная рекомендация спектакля по Хроникам «6+», но, по замыслу режиссера, он будет интересен и взрослой публике.
В спектакле появятся авторы первого ряда XIX века: Тургенев, Гончаров, Лесков, Толстой, Достоевский. Возможно, Островский и Пушкин. Однако режиссер, чьи постановки временами воспринимаются как провокационные, не был бы самим собой, если бы сосредоточился на собственно произведениях. Его интересует более глобальная тема – например, как классике живется в современности.
Формат лекция+кино прекрасно себя показал на декабристском «Союзе спасения» — и в ДК Лурье решили продолжить. Тем более что подоспел фильм по определению не рядовой: «Офицер и шпион» Романа Полански. 29 марта внимаем Льву Лурье и Валерию Дымшицу онлайн.