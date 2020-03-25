

Фото: filspb.ru/

Приключения Вождя краснокожих и его похитителей покажут в прямом эфире

«Вождь краснокожих» — пожалуй, самый известный рассказ американского писателя О. Генри и название даже стало нарицательным.

Но, на всякий случай, напомним сюжет: двое мошенников похищают 9-летнего мальчишку, чтобы потребовать у его отца выкуп. Но с самого начала все идет наперекосяк: мальчишка, называющий себя Вождём Краснокожих, принимает все за игру и заставляет похитителей принять его правила. Незадачливые похитители оказываются не готовыми к таким жестоким испытаниям и хотели бы вернуть свою жертву назад, вот только отец готов принять озорника только если ему самому заплатят.





Фото: filspb.ru/ Фото: filspb.ru/

Сюжет «Вождя» лег в основу множества экранизаций, например, взрослые должны помнить мультфильм «Чертенок с пушистым хвостом», а современные дети знакомы с сюжетом по одному из эпизодов сериала «Маша и медведь».

Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и юношества поставила свою версию спектакля, и можно быть уверенным, что маленькие зрители по достоинству оценят приключения Вождя краснокожих – а смех, как известно, очень полезен для здоровья.

Режиссер спектакля — Юрий Томошевский. В ролях: Зайцева Виктория, Дубравин Александр, Блинов Александр.

Постановка рассчитана на детей старше 6 лет.

Начало показа 26 марта в 15.00 на странице нашего онлайн-проекта #безантракта tv.fontanka.ru.

«Фонтанка.ру»