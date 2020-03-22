

Фото: filspb.ru/

«Три чуда» с оркестром и театром теней выйдут на связь из Филармонии для детей и юношества

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Детские каникулы начинаются с Пушкина. Мультижанровый спектакль для публики 0+ покажет «Фонтанка» в понедельник 23 марта в прямом эфире в рамках онлайн фестиваля #безантракта.

В представлении задействованы драматические артисты, оперные певцы, симфонический оркестр и даже театр теней. За одно шоу режиссер Алла Масловская погрузит зрителей в мир нескольких произведений — «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и «Сказка о золотом петушке».





Фото: filspb.ru/ Фото: filspb.ru/

Произведение идет под классическую музыку в исполнении Симфонического оркестра Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества под управлением музыкального руководителя и главного дирижера Михаила Голикова.

Начало прямой трансляции в 15.00.

Онлайн фестиваль «Без антракта» — это ответ «Фонтанки.ру» и творческих коллективов Петербурга на необычные обстоятельства, в которые всех нас поставил коронавирус. На площадке фестиваля почти непрерывным марафоном идут лучшие театральные постановки, концерты, творческие встречи — большинство из них в прямом эфире. Сотрудники музеев и лекторы читают захватывающие лекции по истории искусств, проводят уникальные музейные экскурсии. В студию редакции приглашают самых интересных собеседников для интеллектуальной беседы. А библиотека записей — познавательных и развлекательных — расширяет выбор. Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью. Встречаемся ежедневно на страницах онлайн фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.

«Фонтанка.ру»