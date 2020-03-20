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Гаденыш размером в миллионную долю миллиметра в считанные дни изменил жизнь всей планеты. Как бороться с тревожностью? Что покупать, а на что не тратиться? Как не потеряться на рынке труда? И (в любом случае) как защититься — расскажут самые разные специалисты из коворкинга «Ясная поляна» онлайн и бесплатно.
«Ясная поляна» к новой реальности оперативно адаптировалась: перетащила лекторий в интернет и даже вечеринку по его завершению устроит онлайн. О Covid-19 появляется все больше научной информации, но и мифов меньше не становится. Все самое актуальное (в том числе статистику) узнаем от инфекциониста Больницы им.С.П.Боткина. А также вспомним, как человечество раньше выкручивалось из эпидемических и пандемических ситуаций, и как прежде проходили карантины.
Наше всеобщее беспокойство оправданно, но надо и меру знать, отмечают психологи: гештальт-терапевт подскажет, как снижать тревожность, которая уж точно только на руку болезни. Если беспокоитесь не столько о здоровье, сколько о трудоустройстве, коуч научит, как искать себе применение, если вдруг обнаружите себя невостребованными. А спец по финансовым рынкам, консультант при Минфине РФ на примере своего опыта ведения личного бюджета проинструктирует, как перераспределить средства в эти непонятные времена, что купить прямо сейчас (не только гречу и туалетную бумагу), а какие покупки не особенно-то и нужны. Всё — при поддержке медицинского проекта Docland, популяризатора доказательной медицины.
«Помните, что в этой нестабильной ситуации вы не одни», — говорят устроители. ПОдробное расписание и регистрация по ссылке. Лекции пройдут с 23 по 27 марта.
Александра Шеромова
Теодорос Терзопулос снова ставит на сцене Александринского театра. «Маузер» (1970) – вариация на тему «Тихого Дона» Михаила Шолохова с вкраплениями из «Конармии» Исаака Бабеля. Премьеру спектакля сыграют без зрителей, на большой сцене, в прямом эфире 21 марта.
19 марта в кинотеатрах начнут показывать «Аферу в Майами», хитро скроенный шпионский триллер француза Оливье Ассайяса, автора «Облаков Зильс-Марии» и «Персонального покупателя».
С 19 марта в кино начнут показывать «Троллей» — продолжение вполне успешного мультика студии Dreamworks. Про веселых разноцветных существ, которые поют песенки, обнимаются и вообще не знают горя. Сиквел представляет своеобразный батл между героями, которые все вместе пытаются победить злодейку-рокершу, что норовит обесцветить их пеструю вселенную.
С 19 марта в кино — «Тайная жизнь», новый фильм патриарха американского кино Терренса Малика, автора «Пустошей», «Дней жатвы» и «Тонкой красной линии». Действие происходит во время Второй Мировой в Австрии, главный герой — реальный персонаж, канонизированный католической церковью Франц Егерштеттер.
С 12 марта в кино начнут показывать «Пиноккио», новый фильм итальянца Маттео Гарроне по мотивам самой знаменитой итальянской сказки. Автору “Реальности” и “Гоморры” не привыкать – он уже снимал “Страшные сказки” по мотивам историй Джамбатиста Базиле, и получилось отлично.
С 12 марта в кино начнут показывать “Бладшот” – комикс с Вином Дизелем в главной роли. Его герой – морпех, который гибнет. Но ученые его спасают и превращают в универсального солдата - что не особенно нравится ему самому.