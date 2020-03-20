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Медик, финансист, психолог и коуч расскажут, как адаптироваться к новой реальности

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Гаденыш размером в миллионную долю миллиметра в считанные дни изменил жизнь всей планеты. Как бороться с тревожностью? Что покупать, а на что не тратиться? Как не потеряться на рынке труда? И (в любом случае) как защититься — расскажут самые разные специалисты из коворкинга «Ясная поляна» онлайн и бесплатно.

«Ясная поляна» к новой реальности оперативно адаптировалась: перетащила лекторий в интернет и даже вечеринку по его завершению устроит онлайн. О Covid-19 появляется все больше научной информации, но и мифов меньше не становится. Все самое актуальное (в том числе статистику) узнаем от инфекциониста Больницы им.С.П.Боткина. А также вспомним, как человечество раньше выкручивалось из эпидемических и пандемических ситуаций, и как прежде проходили карантины.

Наше всеобщее беспокойство оправданно, но надо и меру знать, отмечают психологи: гештальт-терапевт подскажет, как снижать тревожность, которая уж точно только на руку болезни. Если беспокоитесь не столько о здоровье, сколько о трудоустройстве, коуч научит, как искать себе применение, если вдруг обнаружите себя невостребованными. А спец по финансовым рынкам, консультант при Минфине РФ на примере своего опыта ведения личного бюджета проинструктирует, как перераспределить средства в эти непонятные времена, что купить прямо сейчас (не только гречу и туалетную бумагу), а какие покупки не особенно-то и нужны. Всё — при поддержке медицинского проекта Docland, популяризатора доказательной медицины.

«Помните, что в этой нестабильной ситуации вы не одни», — говорят устроители. ПОдробное расписание и регистрация по ссылке. Лекции пройдут с 23 по 27 марта.

Александра Шеромова