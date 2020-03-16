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Пока родители переводят чадо на удаленное обучение, устроители Межмузейно-вузовского фестиваля «В музей – сегодня, в науку – завтра!» предлагают на каникулах не засиживаться дома, а просвещаться. С 19 по 29 марта полсотни площадок откроют двери.
Посмотреть в телескоп Пулковской обсерватории. Узнать, как изменились морские профессии с XVIII века. Проникнуться филателией. Увидеть современные установки Института высокомолекулярных соединений и как делается витраж в Институте химии силикатов. Посетить детский технопарк ИТМО и поупражняться в стрит-арте… Слишком много соблазнов, чтобы сидеть дома.
Фестиваль с подачи городского комитета по науке и высшей школе проходит в четвертый раз, главная его задача – «рассказать школьникам и студентам о разных науках и ученых, показать уникальные собрания, познакомить с последними научными достижениями. А в итоге — помочь в выборе будущей специальности и вуза». Вообще-то фестиваль официально начинается 21 марта, но уже 19 марта, например, пройдет конференция для старшеклассников в СПбГУ, где выступят и ученые и студенты, а в Иоанновском равелине расскажут о первом выходе в открытый космос. Да и после официального закрытия некоторые учреждения продолжат программу.
Обратите внимание, большинство мероприятий бесплатные, но есть и по билетам; на некоторые нужно обязательно записываться; и на всякий случай перед посещением удостоверяйтесь, что все состоится (мало ли что). Программу смотрите по ссылке.
Александра Шеромова
С 19 марта в кино — «Тайная жизнь», новый фильм патриарха американского кино Терренса Малика, автора «Пустошей», «Дней жатвы» и «Тонкой красной линии». Действие происходит во время Второй Мировой в Австрии, главный герой — реальный персонаж, канонизированный католической церковью Франц Егерштеттер.
С 19 марта в кино начнут показывать «Троллей» — продолжение вполне успешного мультика студии Dreamworks. Про веселых разноцветных существ, которые поют песенки, обнимаются и вообще не знают горя. Сиквел представляет своеобразный батл между героями, которые все вместе пытаются победить злодейку-рокершу, что норовит обесцветить их пеструю вселенную.
19 марта в кинотеатрах начнут показывать «Аферу в Майами», хитро скроенный шпионский триллер француза Оливье Ассайяса, автора «Облаков Зильс-Марии» и «Персонального покупателя».
В библиотеке имени Лермонтова пройдет цикл встреч со знаковыми авторами. Первая — с Александром Секацким — состоится 19 марта, начало в 19:00. Вход свободный.
Режиссер Роман Каганович вместе с драматургом Марией Огневой берет за основу историю реального сироты-инвалида, который первую часть жизни был лишен возможности контактировать с внешним миром, но смог выкарабкаться из детдомовской системы.
«Соскучились по расследованиям? Они есть у меня. Эта история началась в конце прошлого года…», — начинается один из инстаграм-постов Марии Тычининой, одной из тех, кто краеведческим фестивалем «Крайкон» взбудоражили город. 20 марта в «Охта-8» — бесплатный урок от Марии, с чего начинать семейные расследования.