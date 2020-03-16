Под водой и на ЛАЭС: Uno-челлендж от Little Big набирает обороты перед «Евровидением»

16 марта 2020, 16:46

С популярностью коронавируса сейчас может соперничать только группа Little Big, запустившая челлендж в поддержку своего выступления на «Евровидении». Клип на песню Uno вышел в ночь на пятницу, 13-е, а лидер группы Илья Прусикин объявил в соцсетях флэшмоб.

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