

Фото: pixabay.com

«Учебу» в каникулы не отменят: в городе пройдет научный фестиваль для детей

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Пока родители переводят чадо на удаленное обучение, устроители Межмузейно-вузовского фестиваля «В музей – сегодня, в науку – завтра!» предлагают на каникулах не засиживаться дома, а просвещаться. С 19 по 29 марта полсотни площадок откроют двери.

Посмотреть в телескоп Пулковской обсерватории. Узнать, как изменились морские профессии с XVIII века. Проникнуться филателией. Увидеть современные установки Института высокомолекулярных соединений и как делается витраж в Институте химии силикатов. Посетить детский технопарк ИТМО и поупражняться в стрит-арте… Слишком много соблазнов, чтобы сидеть дома.

Фестиваль с подачи городского комитета по науке и высшей школе проходит в четвертый раз, главная его задача – «рассказать школьникам и студентам о разных науках и ученых, показать уникальные собрания, познакомить с последними научными достижениями. А в итоге — помочь в выборе будущей специальности и вуза». Вообще-то фестиваль официально начинается 21 марта, но уже 19 марта, например, пройдет конференция для старшеклассников в СПбГУ, где выступят и ученые и студенты, а в Иоанновском равелине расскажут о первом выходе в открытый космос. Да и после официального закрытия некоторые учреждения продолжат программу.

Обратите внимание, большинство мероприятий бесплатные, но есть и по билетам; на некоторые нужно обязательно записываться; и на всякий случай перед посещением удостоверяйтесь, что все состоится (мало ли что). Программу смотрите по ссылке.

Александра Шеромова