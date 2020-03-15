Спектакли о травле, по текстам Пулинович и Алексиевич: Что покажет Брянцевский фестиваль в ТЮЗе

ТЮЗ им. А.А. Брянцева проводит Брянцевский фестиваль детских театров. Самые интересные коллективы — из петербургских, московских и региональных школ, детских театров и домов юного творчества — можно будет увидеть с 16 по 20 марта. Всего в программе 15 спектаклей по произведениям как современных авторов, так и хрестоматийных.

Откроют программу «Зверушкины истории» (театральная студия «Театрон», Петербург) в постановке Жанны Атаевой. Пьеса Дона Нигро состоит из 11 историй. Герои — животные, наделенные человеческими недостатками, которые разрушают и их самих, и их жизни. От имени разных зверей можно поговорить о том, о чем ни один подросток не решится рассказать взрослым. 16 марта. 11.15-12.15 (Малая сцена)

Театр «Феникс» школы № 578 Приморского района (Петербург) покажет «Стальные лилии» по произведению С. Алексиевич «У войны не женское лицо». Героини — фронтовые девушки, прошедшие через ад войны. У каждой она была своя. В спектакле нет вымышленных героев и сюжетов, всё — правда. 16 марта. 12.30-13.10 (Малая сцена)

В спектакле «Подростковый» театра-студии «Горошины» (Петербург) режиссер Евгения Латонина на основе текстов Я. Пулинович, Е. Точанской, Д. Уткина, И. Васьковской, В. Полозковой собрала паззл о жизни, чувствах, страхах 14-16-летних детей. 16 марта. 13.30-14.20 (Малая сцена)

Хрестоматийный сюжет «Гадкого утенка» режиссер Мария Еромирцева-Добрая и юные актеры детского театра «Мэри» (Петербург) превращают в историю о сомнениях и борьбе с самим собой, о противостоянии неуверенности и страхам. 16 марта. 14.50-15.20 (Малая сцена)

Свою версию народной легенды «Гамельнский Крысолов» представят артисты детской театральной студии «Я — Актёр!» (Петербург). 16 марта. 15.30-16.00 (Малая сцена)

Второй день фестиваля откроют актеры молодёжного клуба «Лайм» (Майна, Ульяновская область). «Прощай, овраг» — душераздирающая история о бездомных собаках. Трогательные и нелепые герои живут в одном из окраинных городских оврагов, полуголодные, забытые людьми. И все равно мечтают о лучшей жизни. 17 марта. 11.00-11.40 (Малая сцена)

Спектакль клуба «Птица» (Ижевск) «Больно молчать» поставлен по нашумевшему расследованию Юлии Дудкиной «Меня травили…». Жанр определить непросто: он соединяет в себе документальность, зрелищность, музыкальность, оставаясь при этом предельно авторским высказыванием. 17 марта. 11.50-12.50 (Малая сцена)

«Сон о Золотом петушке» — произведение по мотивам одной из самых загадочных и неоднозначных пушкинских сказок. Молодёжная театральная студия «Йорик» Дома культуры национальных обществ (Резекне, Латвия) рассказывает удивительную историю о Шамаханской царице и ее волшебных чарах, о жизни царя Додона и обещании, которое он отказался исполнить. 17 марта. 13. 00-13.50 (Малая сцена)

В спектакле «Много на свете не княжеских детей» художественный театр лицея искусств «Санкт-Петербург» вновь обращается к большой литературе — первому автобиографичному роману Достоевского «Униженные и оскорбленные». Через который авторы постигают глубину человеческой жизни. 17 марта. 14.20-15.20 (Малая сцена)

В третий день фестиваля сыграют три спектакля: в «Честном суде» музыкального театрика Ричардаса Пинтвериса (детская школа искусств № 19 Адмиралтейского района, Петербург) герои басен Крылова бунтуют и, ведомые старым Львом, устраивают суд над своим же создателем. Чем же окончится стихийное судилище? 18 марта. 11.00-11.40 (Малая сцена)

Театр «Луч» ярославского центра детей и юношества привозит «Бесконечный апрель» Ярославы Пулинович. Это спектакль о памяти — человеческой и исторической. Прошлое здесь прорастает в настоящем и живет с ним неразрывно. Оно находится в сознании главного герои — Вени, чьими глазами мы и видим как жили и бытовали четыре поколения одной семьи. 18 марта. 11.50-12.50 (Малая сцена)

Завершит этот день спектакль «БАХ-БАХ-БАХ» детской театральной студии «Новая сцена» (средняя школа № 2, Переславль-Залесский). Представление в цирке прерывает немецкий авианалет. Клоун Аркаша уходит на фронт, а его партнер, пес Витя, пускается на поиски друга... Самые слабые и беззащитные ищут ответ на трудный вопрос: что такое война? 18 марта. 13.00-14.00 (Малая сцена)

В предпоследний день фестиваля — 19 марта — также покажут три постановки. Театр-студия «Дуэт» (Петербург) представит инсценировку повести Бориса Васильева «Завтра была война». Спектакль поставлен по двум первым главам и прологу, где описывается жизнь юных героев накануне Великой Отечественной. 19 марта. 11.00-11.45 (Малая сцена)

Еще один спектакль по пьесе Ярославы Пулинович, на этот раз — «Птица Феникс возвращается домой», — создала театральная студия «Дети Райка» (Москва). Артисты покажут философский спектакль о дружбе, любви, взрослении, и дадут изящный ответ на вопрос «Лучше быть нужным, чем свободным?». 19 марта. 12.00-12.50 (Малая сцена)

Спектакль театральной мастерской школы № 2054 (Москва) «Рассказы» — по мотивам чеховских «Ваньки», «Попрыгуньи», «Супруги», «Спать хочется», «Невесты». Судьбы персонажей преподносятся так, чтобы вызвать искреннее сочувствие и сопереживание. Несмотря на драматичные и даже трагичные обстоятельства, в которых оказываются герои, право на надежду, чудо, прозрение, открытие у них все равно остается. 19 марта. 13.00-13.40 (Малая сцена)

Закрытие фестиваля, гала-концерт и церемония награждения лауреатов пройдет 20 марта на Большой сцене ТЮЗа им. А.А. Брянцева.

Наталия Эфендиева