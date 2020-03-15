

Фото: скриншот видео с Youtube «Афера в Майами»: Пенелопа Крус станет непростой кубинской домохозяйкой



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19 марта в кинотеатрах начнут показывать «Аферу в Майами», хитро скроенный шпионский триллер француза Оливье Ассайяса, автора «Облаков Зильс-Марии» и «Персонального покупателя». Главный герой фильма в исполнении Эдгара Рамиреса (его многие помнят по «Ультиматуму Борна» и «Домино») бежит с Кубы в Штаты, чтобы там собрать антикастровскую организацию. Но на Острове Свободы остается его жена — ее и сыграла Пенелопа Крус — и дочь. А также быстро становится ясно, что беглецы — скорее всего, кубинские шпионы. Иван Чувиляев





Другие события:

Фото: universalpictures.ru/



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* Тролли спасут мир от мрака С 19 марта в кино начнут показывать «Троллей» — продолжение вполне успешного мультика студии Dreamworks. Про веселых разноцветных существ, которые поют песенки, обнимаются и вообще не знают горя. Сиквел представляет своеобразный батл между героями, которые все вместе пытаются победить злодейку-рокершу, что норовит обесцветить их пеструю вселенную.



Фото: mistersmithent.com/



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* «Тайная жизнь»: Терренс Малик расскажет о цене пацифизма С 19 марта в кино — «Тайная жизнь», новый фильм патриарха американского кино Терренса Малика, автора «Пустошей», «Дней жатвы» и «Тонкой красной линии». Действие происходит во время Второй Мировой в Австрии, главный герой — реальный персонаж, канонизированный католической церковью Франц Егерштеттер.



Фото: Юлия Смелкина, фото предоставлено театром



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* Театр Ленсовета приглашает на «Утиную охоту» В прошлом сезоне актер Роман Кочержевский дебютировал на родной сцене в качестве режиссера инсценировкой «Мертвых душ». В этот раз Кочержевский берется за хрестоматийную советскую классику – лучшую пьесу драматурга Александра Вампилова «Утиная охота» (1967) и одно из главных достижений позднесоветской драматургии.



Фото: pmishow.com/



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* Крид Освобожденный: рэпер представит петербуржцам новую программу Егор Крид, вырвавшись из цепких лап Тимати и всех его бесконечных структур, будто бы зажил новой жизнью. 31 марта Егор Крид намерен взять Ледовый дворец. Подробностями организаторы не балуют, но тем интереснее увидеть шоу лично.



Фото: sonypictures.ru



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* Вин Дизеля модернизируют до супергероя С 12 марта в кино начнут показывать “Бладшот” – комикс с Вином Дизелем в главной роли. Его герой – морпех, который гибнет. Но ученые его спасают и превращают в универсального солдата - что не особенно нравится ему самому.