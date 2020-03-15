

Фото: universalpictures.ru/

Тролли спасут мир от мрака

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С 19 марта в кино начнут показывать «Троллей» — продолжение вполне успешного мультика студии Dreamworks. Про веселых разноцветных существ, которые поют песенки, обнимаются и вообще не знают горя. Сиквел построен как раз на их музыкальных способностях и представляет своеобразный батл между героями, которые все вместе пытаются победить злодейку-рокершу, что норовит обесцветить их пеструю вселенную.

Как обычно, в оригинальной озвучке засветился любопытный набор персонажей — от Джастина Тимберлейка до Оззи Осборна и патриарха фанка Джорджа Клинтона. Русским зрителям придется довольствоваться голосами Димы Билана, Полины Гагариной и Михаила Галустяна.

Иван Чувиляев