

Фото: mistersmithent.com/

«Тайная жизнь»: Терренс Малик расскажет о цене пацифизма

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С 19 марта в кино — «Тайная жизнь», новый фильм патриарха американского кино Терренса Малика. Работа для автора «Пустошей», «Дней жатвы» и «Тонкой красной линии» необычная тем, что снята в Европе и на европейском материале.

Действие происходит во время Второй Мировой в Австрии, главный герой — реальный персонаж, канонизированный католической церковью Франц Егерштеттер. Прославился от тем, что отказался служить в Вермахте по религиозным причинам. И вообще показал пример тихого сопротивления нацизму: не вступал в партию, не жертвовал ей деньги, голосовал против Аншлюса. И в итоге был арестован и казнен. У Малика его сыграл Август Диль, который после роли злодея-нациста в «Бесславных ублюдках» (того самого, который отстрелил яйца кинокритику) никак не может вылезти из череды отрицательных ролей. Теперь, видимо, проклятье будет снято.





Фото: mistersmithent.com/ Фото: mistersmithent.com/

Кроме Диля, в фильме сыграли бельгиец Маттиас Шонартс, покойный великий швед Микаэль Нюквист и также умерший в прошлом году Бруно Ганц (ну, что поделать — долго снимает Малик).

Иван Чувиляев