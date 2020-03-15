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С 19 марта в кино — «Тайная жизнь», новый фильм патриарха американского кино Терренса Малика. Работа для автора «Пустошей», «Дней жатвы» и «Тонкой красной линии» необычная тем, что снята в Европе и на европейском материале.
Действие происходит во время Второй Мировой в Австрии, главный герой — реальный персонаж, канонизированный католической церковью Франц Егерштеттер. Прославился от тем, что отказался служить в Вермахте по религиозным причинам. И вообще показал пример тихого сопротивления нацизму: не вступал в партию, не жертвовал ей деньги, голосовал против Аншлюса. И в итоге был арестован и казнен. У Малика его сыграл Август Диль, который после роли злодея-нациста в «Бесславных ублюдках» (того самого, который отстрелил яйца кинокритику) никак не может вылезти из череды отрицательных ролей. Теперь, видимо, проклятье будет снято.
Кроме Диля, в фильме сыграли бельгиец Маттиас Шонартс, покойный великий швед Микаэль Нюквист и также умерший в прошлом году Бруно Ганц (ну, что поделать — долго снимает Малик).
Иван Чувиляев
С 19 марта в кино начнут показывать «Троллей» — продолжение вполне успешного мультика студии Dreamworks. Про веселых разноцветных существ, которые поют песенки, обнимаются и вообще не знают горя. Сиквел представляет своеобразный батл между героями, которые все вместе пытаются победить злодейку-рокершу, что норовит обесцветить их пеструю вселенную.
19 марта в кинотеатрах начнут показывать «Аферу в Майами», хитро скроенный шпионский триллер француза Оливье Ассайяса, автора «Облаков Зильс-Марии» и «Персонального покупателя».
В прошлом сезоне актер Роман Кочержевский дебютировал на родной сцене в качестве режиссера инсценировкой «Мертвых душ». В этот раз Кочержевский берется за хрестоматийную советскую классику – лучшую пьесу драматурга Александра Вампилова «Утиная охота» (1967) и одно из главных достижений позднесоветской драматургии.
Егор Крид, вырвавшись из цепких лап Тимати и всех его бесконечных структур, будто бы зажил новой жизнью. 31 марта Егор Крид намерен взять Ледовый дворец. Подробностями организаторы не балуют, но тем интереснее увидеть шоу лично.
С 12 марта в кино начнут показывать “Бладшот” – комикс с Вином Дизелем в главной роли. Его герой – морпех, который гибнет. Но ученые его спасают и превращают в универсального солдата - что не особенно нравится ему самому.
С 12 марта в кино начнут показывать «Пиноккио», новый фильм итальянца Маттео Гарроне по мотивам самой знаменитой итальянской сказки. Автору “Реальности” и “Гоморры” не привыкать – он уже снимал “Страшные сказки” по мотивам историй Джамбатиста Базиле, и получилось отлично.