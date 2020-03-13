

Фото: arhe-events.timepad.ru

Антрополог расскажет, что общего у ведьм и культа «национального лидера»

За один присест не разобраться, поэтому «Архэ» затевает целый цикл лекций, где поведает о колдовстве, конспирологии, фейковых новостях и антропологии власти. С 16 марта по 6 апреля.

В 1950-х немецко-американский историк Эрнст Канторович предложил теорию «двух тел короля» (так и книгу свою назвал). Одно тело — обычное человеческое и, соответственно, смертно (а то и убиваемо); второе — «политическое», оно сакрально и не умирает. И фраза «Король умер — да здравствует король!» как раз то и символизирует. Правда, Канторович ссылался на эпоху Тюдоров, но вам концепция нацидера (который больше, чем просто человек) ничего не напоминает? Вот и будем разбираться, затрагивая охоту на «ведьм», конспирологические теории и сталинские чистки. А также представления о колдунах среди русских крестьян, африканского народа азанде и нас нынешних, боящихся публиковать фоточки новорожденных чад в интернете.

Проводником в этот таинственный мир будет кандидат философских наук, научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Анна Кирзюк. Анна, в частности — соавтор книги «Опасные советские вещи», в которой исследован феномен городских страшилок про отравленную жвачку и прочие импортные капиталистические козни, что тоже в тему.

С планом курса можно ознакомиться здесь, там же и билеты. Занятия проходят по понедельникам, с 16 марта по 6 апреля в здании РХГА (набережная Фонтанки, 15).

Начало в 19.30.

Александра Шеромова