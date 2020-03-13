Фото: arhe-events.timepad.ru
За один присест не разобраться, поэтому «Архэ» затевает целый цикл лекций, где поведает о колдовстве, конспирологии, фейковых новостях и антропологии власти. С 16 марта по 6 апреля.
В 1950-х немецко-американский историк Эрнст Канторович предложил теорию «двух тел короля» (так и книгу свою назвал). Одно тело — обычное человеческое и, соответственно, смертно (а то и убиваемо); второе — «политическое», оно сакрально и не умирает. И фраза «Король умер — да здравствует король!» как раз то и символизирует. Правда, Канторович ссылался на эпоху Тюдоров, но вам концепция нацидера (который больше, чем просто человек) ничего не напоминает? Вот и будем разбираться, затрагивая охоту на «ведьм», конспирологические теории и сталинские чистки. А также представления о колдунах среди русских крестьян, африканского народа азанде и нас нынешних, боящихся публиковать фоточки новорожденных чад в интернете.
Проводником в этот таинственный мир будет кандидат философских наук, научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Анна Кирзюк. Анна, в частности — соавтор книги «Опасные советские вещи», в которой исследован феномен городских страшилок про отравленную жвачку и прочие импортные капиталистические козни, что тоже в тему.
С планом курса можно ознакомиться здесь, там же и билеты. Занятия проходят по понедельникам, с 16 марта по 6 апреля в здании РХГА (набережная Фонтанки, 15).
Начало в 19.30.
Александра Шеромова
В Театре ТРУ выходит премьера спектакля «Горемычные танцы». Команда называет его «текстоцентричным балетом». Узнать, что это такое, можно 14 и 15 марта в 19.00 и 21.00 на Площадке 51 (Большая Конюшенная, 9).
Легендарная хэви-пауэр-метал группа Sabaton колесит по городам и весям со своим новым альбомом The Great War. Желающих посмотреть шоу именитых шведов в Петербурге оказалось настолько много, что вместо изначально запланированного А2 концерт перенесли в СК «Юбилейный».
Певец Николай Носков возобновляет концертную деятельность после вынужденного перерыва. 15 марта в БКЗ «Октябрьский» петербургские поклонники смогут лично поприветствовать своего кумира, который не только оправился после болезни, но и смог вернуться к работе.
В прошлом сезоне актер Роман Кочержевский дебютировал на родной сцене в качестве режиссера инсценировкой «Мертвых душ». В этот раз Кочержевский берется за хрестоматийную советскую классику – лучшую пьесу драматурга Александра Вампилова «Утиная охота» (1967) и одно из главных достижений позднесоветской драматургии.
Егор Крид, вырвавшись из цепких лап Тимати и всех его бесконечных структур, будто бы зажил новой жизнью. 31 марта Егор Крид намерен взять Ледовый дворец. Подробностями организаторы не балуют, но тем интереснее увидеть шоу лично.
13 и 14 марта в Театре на Литейном состоится премьера спектакля «Мандат» в постановке режиссера Дениса Азарова. По сюжету, Павел Гулячкин с домочадцами пытаются подстроиться под новый режим, живя в вечном страхе и угадывая, в какую сторону случится очередной вираж. Глава семейства грезит о прелестях номенклатурной жизни, однажды врет соседу Широнкину о своей партийности и предъявляет мандат – поддельный.