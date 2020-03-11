Фото: Андрей Звягинцев / автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Независимый книжный «Подписные издания» открывает серию весенних встреч. В середине марта здесь выступят режиссер, создатель «Возвращения», «Левиафана», «Нелюбви» Андрей Звягинцев и иллюстратор Виктор Меламед — автор The Rolling Stone, The New Yorker и многих российских изданий.
Звягинцев 13 марта в 18.30 представит книгу своих сценариев — она не только показывает, как выглядят «изнутри» лучшие фильмы этого режиссера, но и содержит его комментарии о творческом процессе.
Виктор Меламед тоже приедет в Петербург не с пустыми руками. В новой книге «Машинерия портрета», основываясь на собственном опыте художника, преподавателя и зрителя, автор задаётся вопросом — а как работает наш мозг, встречаясь с изображением человека? Иллюстратор выступит в книжном магазине 15 марта в 13.30.
Звягинцева теоретически можно будет увидеть 12 марта в «Лендоке», где кинодеятель в рамках празднования 25-летия Европейского университета в Петербурге покажет фильм «Нелюбовь» и обсудит его со зрителями. Но регистрация на событие давно и прочно закрыта, так что надеяться остаётся лишь на неожиданно осовбодившийся билетик.
Что же касается входа в «Подписные издания», то он свободный, предварительной регистрации не требуется. Лучше приходить заранее, чтобы занять свободные места.
Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»
С 12 марта в кино начнут показывать “Бладшот” – комикс с Вином Дизелем в главной роли. Его герой – морпех, который гибнет. Но ученые его спасают и превращают в универсального солдата - что не особенно нравится ему самому.
С 12 марта в кино начнут показывать «Пиноккио», новый фильм итальянца Маттео Гарроне по мотивам самой знаменитой итальянской сказки. Автору “Реальности” и “Гоморры” не привыкать – он уже снимал “Страшные сказки” по мотивам историй Джамбатиста Базиле, и получилось отлично.
Тридцать спектаклей с Товстоноговым; легендарным додинским «Братьям и сестрам» в МДТ со сценографией Кочергина уже 35 лет. А всего он оформил более 200 спектаклей. О фантастической, невероятной жизни Эдуарда Степановича узнаем 12 марта в Музее Анны Ахматовой, где пройдет презентация документального фильма о нем.
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