Фото: Андрей Звягинцев / автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

«Нелюбовь» и «Машинерия портрета»: Андрей Звягинцев и Виктор Меламед привезут в Петербург новые книги

Независимый книжный «Подписные издания» открывает серию весенних встреч. В середине марта здесь выступят режиссер, создатель «Возвращения», «Левиафана», «Нелюбви» Андрей Звягинцев и иллюстратор Виктор Меламед — автор The Rolling Stone, The New Yorker и многих российских изданий.

Звягинцев 13 марта в 18.30 представит книгу своих сценариев — она не только показывает, как выглядят «изнутри» лучшие фильмы этого режиссера, но и содержит его комментарии о творческом процессе.

Виктор Меламед тоже приедет в Петербург не с пустыми руками. В новой книге «Машинерия портрета», основываясь на собственном опыте художника, преподавателя и зрителя, автор задаётся вопросом — а как работает наш мозг, встречаясь с изображением человека? Иллюстратор выступит в книжном магазине 15 марта в 13.30.

Звягинцева теоретически можно будет увидеть 12 марта в «Лендоке», где кинодеятель в рамках празднования 25-летия Европейского университета в Петербурге покажет фильм «Нелюбовь» и обсудит его со зрителями. Но регистрация на событие давно и прочно закрыта, так что надеяться остаётся лишь на неожиданно осовбодившийся билетик.

Что же касается входа в «Подписные издания», то он свободный, предварительной регистрации не требуется. Лучше приходить заранее, чтобы занять свободные места.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»