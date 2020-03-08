Фото: скриншот из "Игры престолов"
Можно убеждать себя, что пятая серия подряд — это из любви к искусству, а не прокрастинация, но давайте лучше послушаем профессионала. Психологи вполне активно исследуют сериалы и их влияние на нас — 13 марта один из них выступит в Планетарии 1, бесплатно.
Американец Алехандро Фрагосо очутился в Книге рекордов Гиннеса, просидев за просмотров сериалов 94 часа, почти четыре дня без перерывов. Перемежал «Игру престолов» с «Закусочной Боба» и несколькими другими. Причем подозревал потенциальный вред о такого «запойного просмотр», потому шел на рекорд под наблюдением врача. По информации медиков, Фрагосо все равно периодически клевал носом, а под конец и вовсе узрел галлюцинации.
Мы с вами так не будем. Мы будем, как посоветует психолог-консультант Антон Вотрин. Он сам придерживается доказательного подхода, то есть ссылается исключительно на научные данные. Но самое главное — себя называет сериаломаном. Так что может на пальцах объяснить, почему так сложно остановиться на одном эпизоде, как ученые исследуют влияние сериалов на нашу психику, существует ли зависимость от сериалов и что такое «смотреть сериалы осознанно». Ну и порекомендует пару-тройку интересных шоу.
Бесплатную лекцию слушаем 13 марта в Планетарии 1 (набережная Обводного канала, 74Е). К слову, это Всемирный день сна, так что очень в тему, что лекция называется «Ещё одну серию и спать!», а проводится она в пространстве Art Tech Space, старинном газгольдере, где сейчас разместились инсталляции, погружающие в мир сновидений.
Начало в 19.00, регистрация по ссылке.
Александра Шеромова
С 12 марта в кино начнут показывать “Бладшот” – комикс с Вином Дизелем в главной роли. Его герой – морпех, который гибнет. Но ученые его спасают и превращают в универсального солдата - что не особенно нравится ему самому.
С 12 марта в кино начнут показывать «Пиноккио», новый фильм итальянца Маттео Гарроне по мотивам самой знаменитой итальянской сказки. Автору “Реальности” и “Гоморры” не привыкать – он уже снимал “Страшные сказки” по мотивам историй Джамбатиста Базиле, и получилось отлично.
Тридцать спектаклей с Товстоноговым; легендарным додинским «Братьям и сестрам» в МДТ со сценографией Кочергина уже 35 лет. А всего он оформил более 200 спектаклей. О фантастической, невероятной жизни Эдуарда Степановича узнаем 12 марта в Музее Анны Ахматовой, где пройдет презентация документального фильма о нем.
«Мысли о романтике, печали и взаимоотношениях» — так написано в описании концерта RSAC в соцсетях. Пусть формулировка вас не смущает, потому что RSAC — это по-прежнему рок, а значит, 12 марта в клубе «Аврора» будут и танцы, и слэм, и прыжки в толпу.
13 и 14 марта в Театре на Литейном состоится премьера спектакля «Мандат» в постановке режиссера Дениса Азарова. По сюжету, Павел Гулячкин с домочадцами пытаются подстроиться под новый режим, живя в вечном страхе и угадывая, в какую сторону случится очередной вираж. Глава семейства грезит о прелестях номенклатурной жизни, однажды врет соседу Широнкину о своей партийности и предъявляет мандат – поддельный.
Рок-группа «Нервы» дожила до солидного юбилея — в этом году коллектив отмечает 10 лет творческой деятельности. Дату музыканты отметят с размахом: группу ждет большой тур по десяткам городов. Петербургский концерт состоится 13 марта в клубе А2.
Комментарии