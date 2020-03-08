

Фото: скриншот из "Игры престолов"

«Ещё одну серию и спать!»: лекция психолога о сериаломании

Можно убеждать себя, что пятая серия подряд — это из любви к искусству, а не прокрастинация, но давайте лучше послушаем профессионала. Психологи вполне активно исследуют сериалы и их влияние на нас — 13 марта один из них выступит в Планетарии 1, бесплатно.

Американец Алехандро Фрагосо очутился в Книге рекордов Гиннеса, просидев за просмотров сериалов 94 часа, почти четыре дня без перерывов. Перемежал «Игру престолов» с «Закусочной Боба» и несколькими другими. Причем подозревал потенциальный вред о такого «запойного просмотр», потому шел на рекорд под наблюдением врача. По информации медиков, Фрагосо все равно периодически клевал носом, а под конец и вовсе узрел галлюцинации.

Мы с вами так не будем. Мы будем, как посоветует психолог-консультант Антон Вотрин. Он сам придерживается доказательного подхода, то есть ссылается исключительно на научные данные. Но самое главное — себя называет сериаломаном. Так что может на пальцах объяснить, почему так сложно остановиться на одном эпизоде, как ученые исследуют влияние сериалов на нашу психику, существует ли зависимость от сериалов и что такое «смотреть сериалы осознанно». Ну и порекомендует пару-тройку интересных шоу.

Бесплатную лекцию слушаем 13 марта в Планетарии 1 (набережная Обводного канала, 74Е). К слову, это Всемирный день сна, так что очень в тему, что лекция называется «Ещё одну серию и спать!», а проводится она в пространстве Art Tech Space, старинном газгольдере, где сейчас разместились инсталляции, погружающие в мир сновидений.

Начало в 19.00, регистрация по ссылке.

Александра Шеромова