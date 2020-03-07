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Десять лет назад в северной части Заячьего начались раскопки в местах захоронений времен Гражданской войны. Кем были погибшие, расскажут на очередной встрече цикла «Секретные материалы музеев Санкт-Петербурга» в Лермонтовке. Вход свободный.
5 сентября 1918 года был объявлен красный террор — формально он «продержался» два месяца, но за годы Гражданской войны в Петрограде расстреляли, по разным данным, от 800 до 1200 человек. Территория Петропавловской крепости стала одним из мест казней. Как говорят археологи, в братских могилах останки лежали в семь слоев, о характере смерти гадать не приходилось: в черепах — дыры от пуль. Кости находили еще в 1950-х, при работах по благоустройству, но только в 2010 году начались археологические раскопки. Причем специалисты Музея истории Петербурга организовали их практически на голом энтузиазме, с помощью волонтеров.
Государственное финансирование удалось получить только через несколько лет. Сколько людей было казнено на территории крепости, до сих пор точно неизвестно, но некоторые останки удается идентифицировать — например, был «опознан» герой обороны Порт-Артура генерал-майор Александр Рыков.
О том, как проходили раскопки и исследования, расскажет ученый секретарь Государственного музея истории Санкт-Петербурга Ирина Карпенко. Встречаемся 11 марта в «Открытой гостиной» библиотеки Лермонтова (Литейный пр., 19), начало в 18.30.
Вход свободный.
Александра Шеромова
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Иногда он представлялся как «АБВ» — Аверин Борис Валентинович. Его еще при жизни называли «легендарным». Набоковеда, профессора СПбГУ не стало в январе прошлого года и эта утрата невосполнима. 11 марта, в день его рождения, встретимся на вечере памяти. Вход свободный.
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