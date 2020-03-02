Фото: кадр из фильма "Проводы белых ночей", скриншот из YouTube "Пятого канала"
1920-е, краснофлотец знакомится с барышней, опаздывает на крейсер — и становится как бы дезертиром. Смотрели фильм «Чертово колесо»? А ведь Козинцев снимал. Там и Сергей Мартинсон и Янина Жеймо, правда, в неглавных ролях. С 3 марта и почти до конца года в Доме кино будут бесплатно показывать старое доброе ленинградское кино. С пояснениями Михаила Трофименкова и Марины Кронидовой.
Киноцикл называется «Возвращение в Ленинград». Это, поясняют составители, «программа забытых или незамеченных шедевров «ленинградской школы», где город — не только место действия, но и главное действующее лицо». Причем «вернуться в Ленинград» можно не только в упомянутом фильме «Чертово колесо» 1926 года (наверняка город тогда еще называли по привычке Петроградом, а то и Петербургом). И не только в «Зеленых цепочках» (1970) Григория Аронова или ленте «Удар! Еще удар!» (1968), где соавтором сценария был Лев Кассиль. А ещё есть «Мама вышла замуж» Виталия Мельникова, который вроде бы нередко по ТВ показывают, или недавний, 2013 года, фильм Константина Лопушанского «Роль» с Максимом Сухановым и Леонидом Мозговым. Где киностудией значится вовсе не «Ленфильм», а Proline Film.
Киновед Трофименков и искусствовед Кронидова выбрали почти два десятка фильмов. Посмотрим не только их, но и послушаем участников съемок некоторых картин. Начинаем «возвращаться в Ленинград» 3 марта и вплоть до 15 декабря. Все в «Доме кино» (Караванная, 12), начало сеанса в 19.00. Вход свободный.
Александра Шеромова
Лекция так и называется: «Гарри, вернись!». С подзаголовком «Для чего нужны короли и принцы». Нам, трагически избавившимся от своей монархии, не вредно послушать, почему иные государства берегут собственную. Узнаем в ДК Лурье 4 марта.
5 и 6 марта на сцене театра «Балтийский Дом» пройдут гастроли спектакля Константина Богомолова «Чайка». В обновленном в 2014 году спектакле нет провокаций и уже привычных богомоловских пощечин общественному вкусу. Вместо них будут классический театр и тихая трагедия: то, чего меньше всего ждешь от этого режиссера.
С 5 марта в кино начнут показывать «Остров фантазий» — триллер о райском местечке, где сбываются мечты. Но оказывается островок совсем не таким прекрасным.
С 5 марта в кино начнут показывать «Вперед» — новый мультик от студии Pixar. Как обычно, в нем пытаются весело и бойко рассказать очень сложную историю о совсем не детских переживаниях героев.
С 5 марта в кинотеатрах начнут показывать «Очень женские истории», альманах короткометражек, снятых преимущественно режиссерами-женщинами о женщинах. В ролях — конечно, главные женщины отечественного экрана: Анна Михалкова, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова и многие другие. Судя по этому составу — должно быть как минимум остроумно.
Театр ЦЕХъ продолжает фантазировать на тему Гоголя: 5 и 6 марта здесь пройдет премьера спектакля «Игроки». Истории, сочиненные отечественными писателями и драматургами и сто, и двести лет назад продолжают работать безотказно в настоящем. Так и у Гоголя.
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