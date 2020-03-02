

Фото: кадр из фильма "Проводы белых ночей", скриншот из YouTube "Пятого канала"

«Удар! Еще удар!» Лучшие фильмы о Ленинграде вернутся на большой экран

1920-е, краснофлотец знакомится с барышней, опаздывает на крейсер — и становится как бы дезертиром. Смотрели фильм «Чертово колесо»? А ведь Козинцев снимал. Там и Сергей Мартинсон и Янина Жеймо, правда, в неглавных ролях. С 3 марта и почти до конца года в Доме кино будут бесплатно показывать старое доброе ленинградское кино. С пояснениями Михаила Трофименкова и Марины Кронидовой.

Киноцикл называется «Возвращение в Ленинград». Это, поясняют составители, «программа забытых или незамеченных шедевров «ленинградской школы», где город — не только место действия, но и главное действующее лицо». Причем «вернуться в Ленинград» можно не только в упомянутом фильме «Чертово колесо» 1926 года (наверняка город тогда еще называли по привычке Петроградом, а то и Петербургом). И не только в «Зеленых цепочках» (1970) Григория Аронова или ленте «Удар! Еще удар!» (1968), где соавтором сценария был Лев Кассиль. А ещё есть «Мама вышла замуж» Виталия Мельникова, который вроде бы нередко по ТВ показывают, или недавний, 2013 года, фильм Константина Лопушанского «Роль» с Максимом Сухановым и Леонидом Мозговым. Где киностудией значится вовсе не «Ленфильм», а Proline Film.

Киновед Трофименков и искусствовед Кронидова выбрали почти два десятка фильмов. Посмотрим не только их, но и послушаем участников съемок некоторых картин. Начинаем «возвращаться в Ленинград» 3 марта и вплоть до 15 декабря. Все в «Доме кино» (Караванная, 12), начало сеанса в 19.00. Вход свободный.

Александра Шеромова