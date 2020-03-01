Фото: akhmatova.spb.ru
Любой «документальнейший» фильм про Эдуарда Кочергина показался бы небылью. Потрясает не то, что воспитанник детприемника «вырос» в главного художника БДТ. Потрясает, что не сгинул тогда, в детстве. Документальный фильм об Эдуарде Степановиче покажут 12 марта в Музее Ахматовой.
К тому времени, как он начал говорить на русском, уже говорил на мамином, польском. Хотя больше старался помалкивать: в детприемнике, куда сына репрессированных родителей поместили в 1942-м, его «пшеканье» другие пацаны принимали за передразнивание и норовили поколотить. А к тому времени, как после войны научился у китайца трафаретить и набивать краску, он уже умел ловко и быстро выгнуть из проволоки преотличный профиль Сталина и продать его за еду. А к тому моменту, когда много лет спустя он удостоился Царскосельской премии за первую свою книгу, «Ангелова кукла», был уже трижды лауреатом Госпремии (дважды — СССР и один раз — России) за оформление спектаклей.
Тридцать спектаклей с Товстоноговым; легендарным додинским «Братьям и сестрам» в МДТ со сценографией Кочергина уже 35 лет. А всего он оформил более 200 спектаклей. Один из них поставлен по его же книге «Крещенные крестами» — книга выиграла «Нацбест», спектакль вошел в лонг-лист «Золотой маски» и стал лауреатом «Золотого софита» и «Прорыва». О фантастической, невероятной жизни Эдуарда Степановича узнаем 12 марта в Музее Анны Ахматовой (Литейный пр., 53, Большой зал), где пройдет презентация документального фильма о нем (режиссер Екатерина Левергант). Начало в 18.30.
Александра Шеромова
С 12 марта в кино начнут показывать “Бладшот” – комикс с Вином Дизелем в главной роли. Его герой – морпех, который гибнет. Но ученые его спасают и превращают в универсального солдата - что не особенно нравится ему самому.
С 12 марта в кино начнут показывать «Пиноккио», новый фильм итальянца Маттео Гарроне по мотивам самой знаменитой итальянской сказки. Автору “Реальности” и “Гоморры” не привыкать – он уже снимал “Страшные сказки” по мотивам историй Джамбатиста Базиле, и получилось отлично.
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Рок-группа «Нервы» дожила до солидного юбилея — в этом году коллектив отмечает 10 лет творческой деятельности. Дату музыканты отметят с размахом: группу ждет большой тур по десяткам городов. Петербургский концерт состоится 13 марта в клубе А2.
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