

Фото: vk.com/goremykdance

«Горемычные танцы»: «текстоцентричный балет» о кризисе среднего возраста

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В Театре ТРУ выходит премьера спектакля «Горемычные танцы». Команда называет его «текстоцентричным балетом». Узнать, что это такое, можно 14 и 15 марта в 19.00 и 21.00 на Площадке 51 (Большая Конюшенная, 9).

Идеологи и главные действующие лица театра ТРУ, режиссер Александр Артемов и композитор, пианистка, перформер Настасья Хрущева известны петербургским зрителям приверженностью к словесным экспериментам и нарочитой простоте. Их новый спектакль «Горемычные танцы» определяется парадоксально: «текстоцентричный балет пограничных состояний» или «балет с комментариями».

Ждать профессионального исполнения танцев не стоит. «Горемычные танцы» больше похожи на анти-балет. Промо-компания спектакля включает видео, в которых перформеры Евгений Сиротин, Александр Плаксин, Татьяна Лузай, Василий Титунин и Евгений Плаксин скачут в стиле подростковых дискотек, беспорядочно мечутся и всячески импровизируют.

Синопсис «Горемычных» соответствует бытовым движениям. ТРУ обещает постановку о мужчинах во время кризиса среднего возраста, попытках с ним справиться и непременной очищающей встрече в финале.

Текст к спектаклю написали Александр Артемов (он же — режиссер спектакля) и Настасья Хрущева, придумав непохожих двойников и сказочных персонажей, среди которых царь-конь (Василий Титунин), медведь-беспокойник (Евгений Плаксин) и архетипическая русская женщина (Мария Кудрявцева / Ульяна Фомичева). В качестве хореографов значатся Александр Артемов и одна из исполнительниц, Татьяна Лузай.

Тата Боева