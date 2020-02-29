

Фото: Алексей Балакин, wikipedia.org

В Музее Ахматовой представят сайт, посвященный Борису Аверину

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Иногда он представлялся как «АБВ» — Аверин Борис Валентинович. Его еще при жизни называли «легендарным». Набоковеда, профессора СПбГУ не стало в январе прошлого года и эта утрата невосполнима. 11 марта, в день его рождения, встретимся на вечере памяти. Вход свободный.

Борис Аверин, известнейший филолог (притом, что по первому образованию геофизик), любил рассказывать о сути своей профессии без пафоса, а через известный анекдот. Летят Шерлок Холмс с доктором Ватсоном на воздушном шаре, а вокруг туман, и куда их несет – непонятно. Наконец, в тумане образовалась прореха, и они узрели на земле человека. «Сэр, где мы находимся?» — прокричал Холмс. Тот, после паузы: «На воздушном шаре». «Ватсон, я уверен, что это был филолог», — констатировал сыщик. «Но Шерлок, как вы узнали?!» — «Первое: перед ответом он подумал; второе — ответ его был абсолютно точен; и третье — совершенно бесполезен». Ну какая нам польза от того, что мы узнаем, что Наталья Николаевна Гончарова тоже писала стихи, а Набоков находил у Пушкина стилистические огрехи? Да как сказать.

СПбГУ выложил аудиолекции своих видных преподавателей, так что можно послушать и Бориса Валентиновича https://online.spbu.ru/audiolekcii/ , его вконтактовская страничка и сейчас живет, а энтузиасты создали сайт, посвященный Аверину — на вечере памяти его и презентуют. А также покажут фильм телеканала «Культура» с лекцией Аверина «Память как собирание личности».

Встречаемся 11 марта в Большом зале Музея Анны Ахматовой (Литейный пр., 53), начало в 18.30. Вход свободный.

Александра Шеромова