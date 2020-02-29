Фото: Алексей Балакин, wikipedia.org
Иногда он представлялся как «АБВ» — Аверин Борис Валентинович. Его еще при жизни называли «легендарным». Набоковеда, профессора СПбГУ не стало в январе прошлого года и эта утрата невосполнима. 11 марта, в день его рождения, встретимся на вечере памяти. Вход свободный.
Борис Аверин, известнейший филолог (притом, что по первому образованию геофизик), любил рассказывать о сути своей профессии без пафоса, а через известный анекдот. Летят Шерлок Холмс с доктором Ватсоном на воздушном шаре, а вокруг туман, и куда их несет – непонятно. Наконец, в тумане образовалась прореха, и они узрели на земле человека. «Сэр, где мы находимся?» — прокричал Холмс. Тот, после паузы: «На воздушном шаре». «Ватсон, я уверен, что это был филолог», — констатировал сыщик. «Но Шерлок, как вы узнали?!» — «Первое: перед ответом он подумал; второе — ответ его был абсолютно точен; и третье — совершенно бесполезен». Ну какая нам польза от того, что мы узнаем, что Наталья Николаевна Гончарова тоже писала стихи, а Набоков находил у Пушкина стилистические огрехи? Да как сказать.
СПбГУ выложил аудиолекции своих видных преподавателей, так что можно послушать и Бориса Валентиновича https://online.spbu.ru/audiolekcii/ , его вконтактовская страничка и сейчас живет, а энтузиасты создали сайт, посвященный Аверину — на вечере памяти его и презентуют. А также покажут фильм телеканала «Культура» с лекцией Аверина «Память как собирание личности».
Встречаемся 11 марта в Большом зале Музея Анны Ахматовой (Литейный пр., 53), начало в 18.30. Вход свободный.
Александра Шеромова
С 11 по 22 марта на трех площадках Мариинского театра пройдет XIX Международный фестиваль балета «Мариинский». Внешне программа не отличается от принятой в последние годы. Но новые постановки тоже будут.
11 марта в 19:00 в Большом концертном зале «Октябрьский» состоится открытие XX Международного фестиваля Игоря Бутмана «Триумф Джаза». В этот вечер на сцену выйдет американская вокалистка Джейн Монхайт в сопровождении группы Spyro Gyra, самого Игоря Бутмана и его Московского джазового оркестра.
С 12 марта в кино начнут показывать «Пиноккио», новый фильм итальянца Маттео Гарроне по мотивам самой знаменитой итальянской сказки. Автору “Реальности” и “Гоморры” не привыкать – он уже снимал “Страшные сказки” по мотивам историй Джамбатиста Базиле, и получилось отлично.
С 12 марта в кино начнут показывать “Бладшот” – комикс с Вином Дизелем в главной роли. Его герой – морпех, который гибнет. Но ученые его спасают и превращают в универсального солдата - что не особенно нравится ему самому.
Тридцать спектаклей с Товстоноговым; легендарным додинским «Братьям и сестрам» в МДТ со сценографией Кочергина уже 35 лет. А всего он оформил более 200 спектаклей. О фантастической, невероятной жизни Эдуарда Степановича узнаем 12 марта в Музее Анны Ахматовой, где пройдет презентация документального фильма о нем.
«Мысли о романтике, печали и взаимоотношениях» — так написано в описании концерта RSAC в соцсетях. Пусть формулировка вас не смущает, потому что RSAC — это по-прежнему рок, а значит, 12 марта в клубе «Аврора» будут и танцы, и слэм, и прыжки в толпу.
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