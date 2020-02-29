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«Люби свою жену, как себя, а уважай больше себя», — такой рецепт ладной семейной жизни сформулировали еврейские мудрецы эпохи Талмуда. 8 марта узнаем, почему говорить о феминизме в стенах Синагоги (вне зависимости от вероисповедания) как-то особенно уместно.
Некева, иша и Хава — так Тора называет женщину, говоря о ее природе и трех сущностях, как жены, матери и собственно женщины. «В Торе и книгах Каббалы были всесторонне освещены особенности взаимоотношений мужчин и женщин задолго до откровений фрейдизма и модных тренингов», — говорит историк еврейской общины Петербурга Виктор Амчиславский и утверждает: «иудаизм – самая феминистическая религия». А барышень вообще можно назвать «полпредами Грядущего мира» в мире нынешнем. Как исследователь иудаизма, Виктор поведает, как «выглядел» первозданный феминизм, как религия смотрит на, так сказать, нынешние изменения гендерных ролей и бывают ли ортодоксы-феминисты, как Талмуд описывает женскую сексуальность и поменялись ли нормы сексуального в современном раввинизме. Ну и порассуждает, какие подарки дарить дамам — не только 8 марта, а как минимум (как считает Виктор) каждый Шабат, и не считать это чистым разорением.
Посмотрим собственно Большую Хоральную синагогу и спросим, почему, как заверяет Виктор, она тоже «барышня» – на лекции «Уважай больше себя. Первозданный феминизм» — 8 марта на Лермонтовском пр., 2, начало в 18.00.
Александра Шеромова
Несмотря на почтенный творческий возраст, Максим Леонидов регулярно выпускает новые песни в составе своей группы Hippoband. Возможность вживую услышать и новые, и старые песни у петербуржцев будет 6 марта.
Юный белорусский певец и автор хита «Мокрые кроссы» Тима Белорусских 8 марта попробует повторить свой стадионный успех — собрать петербургский СК «Юбилейный». В арсенале Тимы новый альбом и главные хиты.
9 марта в СК «Юбилейный» чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева представит свое шоу на льду «Горячий лед». Помимо самой Туктамышевой в нем примут участие такие звезды, как чемпионка Европы-2019 в одиночном катании Софья Самодурова и призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Михаил Коляда.
С 11 по 22 марта на трех площадках Мариинского театра пройдет XIX Международный фестиваль балета «Мариинский». Внешне программа не отличается от принятой в последние годы. Но новые постановки тоже будут.
Иногда он представлялся как «АБВ» — Аверин Борис Валентинович. Его еще при жизни называли «легендарным». Набоковеда, профессора СПбГУ не стало в январе прошлого года и эта утрата невосполнима. 11 марта, в день его рождения, встретимся на вечере памяти. Вход свободный.
11 марта в 19:00 в Большом концертном зале «Октябрьский» состоится открытие XX Международного фестиваля Игоря Бутмана «Триумф Джаза». В этот вечер на сцену выйдет американская вокалистка Джейн Монхайт в сопровождении группы Spyro Gyra, самого Игоря Бутмана и его Московского джазового оркестра.
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