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Виктор Амчиславский объяснит, почему иудаизм – самая феминистическая религия

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«Люби свою жену, как себя, а уважай больше себя», — такой рецепт ладной семейной жизни сформулировали еврейские мудрецы эпохи Талмуда. 8 марта узнаем, почему говорить о феминизме в стенах Синагоги (вне зависимости от вероисповедания) как-то особенно уместно.

Некева, иша и Хава — так Тора называет женщину, говоря о ее природе и трех сущностях, как жены, матери и собственно женщины. «В Торе и книгах Каббалы были всесторонне освещены особенности взаимоотношений мужчин и женщин задолго до откровений фрейдизма и модных тренингов», — говорит историк еврейской общины Петербурга Виктор Амчиславский и утверждает: «иудаизм – самая феминистическая религия». А барышень вообще можно назвать «полпредами Грядущего мира» в мире нынешнем. Как исследователь иудаизма, Виктор поведает, как «выглядел» первозданный феминизм, как религия смотрит на, так сказать, нынешние изменения гендерных ролей и бывают ли ортодоксы-феминисты, как Талмуд описывает женскую сексуальность и поменялись ли нормы сексуального в современном раввинизме. Ну и порассуждает, какие подарки дарить дамам — не только 8 марта, а как минимум (как считает Виктор) каждый Шабат, и не считать это чистым разорением.

Посмотрим собственно Большую Хоральную синагогу и спросим, почему, как заверяет Виктор, она тоже «барышня» – на лекции «Уважай больше себя. Первозданный феминизм» — 8 марта на Лермонтовском пр., 2, начало в 18.00.

Александра Шеромова