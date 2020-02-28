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Майкл Пенья возглавит остров фантазий

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С 5 марта в кино начнут показывать «Остров фантазий» — триллер о райском местечке, где сбываются мечты. Но оказывается островок совсем не таким прекрасным.

Повелителя этого райского ада играет Майкл Пенья – уже интересно: актер все-таки отличился на ниве комедийных ролей, хотя некоторого демонизма у него не отнять.

Команда над фильмом работала вообще любопытная: запустил проект Джейсон Блум, благодаря которому на свет появились оскароносные «Одержимость» Дэмиена Шазелла (та, что про барабанщика) и революционный социальный ужастик «Прочь». Режиссер «Острову» достался вполне заурядный, Джефф Уидлоу, работавший над вторым «Пипцом». В общем, фильм может быть с одинаковым успехом и проходной безделушкой от Пеньи, и вполне смелой работой, в которой актер раскроется по-новому.

Иван Чувиляев