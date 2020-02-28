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С 5 марта в кино начнут показывать «Остров фантазий» — триллер о райском местечке, где сбываются мечты. Но оказывается островок совсем не таким прекрасным.
Повелителя этого райского ада играет Майкл Пенья – уже интересно: актер все-таки отличился на ниве комедийных ролей, хотя некоторого демонизма у него не отнять.
Команда над фильмом работала вообще любопытная: запустил проект Джейсон Блум, благодаря которому на свет появились оскароносные «Одержимость» Дэмиена Шазелла (та, что про барабанщика) и революционный социальный ужастик «Прочь». Режиссер «Острову» достался вполне заурядный, Джефф Уидлоу, работавший над вторым «Пипцом». В общем, фильм может быть с одинаковым успехом и проходной безделушкой от Пеньи, и вполне смелой работой, в которой актер раскроется по-новому.
Иван Чувиляев
Лекция так и называется: «Гарри, вернись!». С подзаголовком «Для чего нужны короли и принцы». Нам, трагически избавившимся от своей монархии, не вредно послушать, почему иные государства берегут собственную. Узнаем в ДК Лурье 4 марта.
5 и 6 марта на сцене театра «Балтийский Дом» пройдут гастроли спектакля Константина Богомолова «Чайка». В обновленном в 2014 году спектакле нет провокаций и уже привычных богомоловских пощечин общественному вкусу. Вместо них будут классический театр и тихая трагедия: то, чего меньше всего ждешь от этого режиссера.
С 5 марта в кино начнут показывать «Вперед» — новый мультик от студии Pixar. Как обычно, в нем пытаются весело и бойко рассказать очень сложную историю о совсем не детских переживаниях героев.
С 5 марта в кинотеатрах начнут показывать «Очень женские истории», альманах короткометражек, снятых преимущественно режиссерами-женщинами о женщинах. В ролях — конечно, главные женщины отечественного экрана: Анна Михалкова, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова и многие другие. Судя по этому составу — должно быть как минимум остроумно.
Театр ЦЕХъ продолжает фантазировать на тему Гоголя: 5 и 6 марта здесь пройдет премьера спектакля «Игроки». Истории, сочиненные отечественными писателями и драматургами и сто, и двести лет назад продолжают работать безотказно в настоящем. Так и у Гоголя.
Несмотря на почтенный творческий возраст, Максим Леонидов регулярно выпускает новые песни в составе своей группы Hippoband. Возможность вживую услышать и новые, и старые песни у петербуржцев будет 6 марта.
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