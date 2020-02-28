«Если вы любите новости на Первом, то будете оскорблены». «Фонтанка» — о самых многообещающих премьерах зимы

04 марта 2020, 14:38

Спектакль для смартфона с Лизой Боярской, Анна Каренина в окружении необычных мужчин, Юлия Ауг о военном конфликте на Донбассе. Критики «Фонтанки» отсмотрели самые многообещающие театральные премьеры зимы и теперь честно рассказывают, стоит ли на них идти.

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