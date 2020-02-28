

Фото: официальная страница в ВКонтакте Автор «Интимных мест» расскажет, чего хотят женщины



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(0) С 5 марта в кинотеатрах начнут показывать «Очень женские истории», альманах короткометражек, снятых преимущественно режиссерами-женщинами о женщинах. Среди создателей — автор «Интимных мест» и «Человека, который удивил всех» Наталья Меркулова, мастер леончиного высказывания Антон Бильжо, дебютанты Анна Саруханова и Оксана Михеева. В ролях — конечно, главные женщины отечественного экрана: Анна Михалкова, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова и многие другие. Судя по этому составу — должно быть как минимум остроумно. Во всяком случае, в отечественном кино, как показывает практика, пресловутый женский взгляд обладает именно редкой ироничностью. Иван Чувиляев





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Фото: pixabay.com



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* ДК Лурье попросит принца Гарри вернуться — и расскажет, зачем это нужно Лекция так и называется: «Гарри, вернись!». С подзаголовком «Для чего нужны короли и принцы». Нам, трагически избавившимся от своей монархии, не вредно послушать, почему иные государства берегут собственную. Узнаем в ДК Лурье 4 марта.



Фото: предоставлено театром



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* В Петербург привезут «Чайку» Богомолова 5 и 6 марта на сцене театра «Балтийский Дом» пройдут гастроли спектакля Константина Богомолова «Чайка». В обновленном в 2014 году спектакле нет провокаций и уже привычных богомоловских пощечин общественному вкусу. Вместо них будут классический театр и тихая трагедия: то, чего меньше всего ждешь от этого режиссера.



Фото: официальная страница в Facebook



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* Майкл Пенья возглавит остров фантазий С 5 марта в кино начнут показывать «Остров фантазий» — триллер о райском местечке, где сбываются мечты. Но оказывается островок совсем не таким прекрасным.



Фото: onward.disney.ru/



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Фото: предоставлено театром



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